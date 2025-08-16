TEAM ABRUZZESE CONSEGNA PANNELLI SOLARI A UNA SCUOLA DEL BURUNDI OLTRE A CIBO E FARMACI

L’AQUILA – Una missione umanitaria guidata da un team abruzzese ha acquistato e consegnato pannelli solari per garantire energia elettrica a una delle strutture più fragili del Burundi. Si tratta del più recente intervento del professor Francesco Barone, docente dell’Università dell’Aquila e presidente della Onlus ‘Help senza confini’, nell’ambito della 63/a missione umanitaria, insieme alle volontarie Sandra Silveri di San Vincenzo Valle Roveto (l’Aquila) e Miriana Sbaraglia di Sant’Eusanio del Sangro nel chietino.

Destinatario dell’intervento è l’istituto Saint Kizito di Bujumbura, che ospita 230 bambini, molti dei quali con disabilità motorie. La struttura comprende una scuola, i dormitori e un laboratorio per la costruzione di protesi destinate a favorire la deambulazione di persone con gravi menomazioni fisiche. I pannelli solari installati assicureranno elettricità stabile, permettendo di illuminare aule e dormitori, conservare alimenti e farmaci e far funzionare le attrezzature del laboratorio ortopedico. “Un passo concreto per migliorare la vita quotidiana degli ospiti e consentire alle attività di proseguire anche in caso di blackout” ha spiegato Barone. Originario di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, Barone è impegnato da anni in missioni in aree ad alta emergenza umanitaria, con interventi mirati: forniture di medicinali, sostegno alimentare, attrezzature sanitarie di base. Bujumbura, sul lago Tanganica, è un punto di transito per migliaia di profughi in fuga dai conflitti nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Sul campo le difficoltà sono legate a problemi logistici, scarsità di risorse e condizioni di vita estreme.

“L’energia elettrica – ha aggiunto – è una condizione minima per garantire istruzione, salute e sicurezza”. La missione è stata possibile grazie alla rete di donatori e associazioni che sostengono il lavoro del docente e delle volontarie, con raccolte fondi e contributi diretti. Consegnati anche viveri e farmaci.