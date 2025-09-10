TEAM BUILDING: TORNANO CARICHI I RAGAZZI DELLA RUGBY L’AQUILA

L’AQUILA – Una tre giorni intensa, fatta di allenamenti, attività di gruppo e momenti di condivisione, quella vissuta dai giocatori della Rugby L’Aquila a Castel del Monte.

A raccontare l’esperienza, in una nota, è Francesco Sette, preparatore atletico della squadra, che sottolinea come la trasferta abbia rafforzato non solo la condizione fisica, ma anche lo spirito del gruppo.

“Da un punto di vista fisico i ragazzi stanno rispondendo molto bene – spiega Sette – c’è motivazione, intensità, e una rosa completa che sta lavorando con impegno sia in palestra che sul campo. Anche la parte tecnica procede, ma lì saranno i tecnici a dare le valutazioni più approfondite. Io posso dire che il gruppo è molto motivato”.

Il vero valore aggiunto, però, è stato il team building: “Abbiamo trascorso tre giorni a Castel del Monte, dormendo in tenda e svolgendo attività di gruppo. Non solo giochi e attività fisiche, ma anche momenti di confronto sui valori e sugli obiettivi comuni. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo e hanno mostrato un forte spirito di squadra”.

“Il comune di Castel del Monte ha messo a disposizione campo sportivo, biblioteca e altri spazi, garantendo un’accoglienza calorosa. L’amministrazione è stata eccezionale – continua Sette – ci hanno persino dato le chiavi della biblioteca e ci hanno accompagnato a scoprire il paese e le sue tradizioni. Abbiamo fatto anche un’escursione guidata in montagna. È stata una collaborazione bellissima e molto positiva”.

L’esperienza, insomma, ha lasciato il segno: “I ragazzi sono tornati con una carica nuova – conclude Sette – chiaramente non basta un’attività di questo tipo per cambiare tutto, ma è un buon punto di partenza. Ora tocca a noi proseguire su questa strada e trasformare quello spirito in lavoro quotidiano”.

Foto di Giancarlo Iezzi