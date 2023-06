DISSESTO TEATESERVIZI A CHIETI: STELLA, “ASSURDO AVERE INFORMAZIONI SOLO DALLA STAMPA”

CHIETI – “Da mesi apprendo dalla stampa o da altri canali le notizie riguardanti la Teateservizi. Le informazioni che come assessore ho in possesso sono sempre parziali e questo fa sì che ogni decisione che sono portato a sostenere formalmente negli organi collegiali, ma anche nelle riunioni informali, sia viziata o condizionata dal timore di non avere un quadro completo della situazione e dall’evidenza che la struttura tecnica del Comune non fornisce alla Giunta e al Consiglio comunale istruttorie in tempi ragionevoli per una sufficiente analisi. Alle volte, poi, la struttura amministrativa non dà seguito oppure non è coerente con l’indirizzo politico”.

Lo scrive l’assessore di Chieti, Fabio Stella, al sindaco teatino Diego Ferrara, relativamente alla situazione della società partecipata Teateservizi. “Dato che né la Giunta, né il Consiglio comunale di Chieti hanno mai votato una proposta concordataria che prevede la rinuncia da parte del Comune dei crediti dovuti da Teateservizi, e considerato che la bocciatura avvenuta nei giorni seguenti del piano di riequilibrio finanziario ci obbliga a dichiarare il dissesto, è evidente che lo scenario nuovo obbliga l’amministrazione a un approfondimento e a un’azione differente anche rispetto a Teateservizi”. Purtroppo mi preme ricordare però”, continua l’assessore, “che gli organi decisori del Comune, tra cui la Giunta, non sono supportati da un flusso di informazioni completo e nemmeno dall’apparato amministrativo che risulta inadeguato e molto deficitario nella fase istruttoria e nel dare seguito agli indirizzi politici. Ritengo quindi che sia necessario fare chiarezza su una situazione molto intricata che riguarda questa società che da ormai troppi anni è oggetto di controversie e inefficienze, per cui accolgo con favore ogni tipo di approfondimento anche da parte della magistratura, ma esprimo preoccupazione e rammarico perché, nonostante io sia un assessore della Giunta comunale, apprendo notizie sulla società solo da mezzi di stampa o attraverso il contenuto delle corpose decisioni prese dalla Corte dei conti”, conclude Stella.

