TEATRO, ANTONIO MASSENA PRESIDENTE COMMISSIONE CONSULTIVA: CONGRATULAZIONI DEL SINDACO DELL’AQUILA

L’AQUILA – “Rivolgo ad Antonio Massena sincere congratulazioni per la nomina a presidente della Commissione consultiva per il teatro presso il ministero della Cultura competente, tra le altre attività, per la valutazione delle iniziative e dei progetti promossi da enti e istituzioni afferenti al Fondo unico per lo spettacolo”.

A dichiararlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla notizia della nomina avvenuta da parte del ministro della Cultura, Dario Franceschini, il 19 gennaio scorso.

“Un incarico di prestigio che premia l’impegno, la passione, l’esperienza e la competenza acquisiti lungo un percorso che negli anni lo ha visto in prima linea per la promozione non solo della cultura e del teatro ma, soprattutto, dell’amore nei confronti dell’arte e della bellezza tra i più giovani. Un bagaglio di conoscenze, di cui all’Aquila siamo consapevoli, apprezzato anche nelle vesti di collaboratore del Comune dell’Aquila e cristallizzato nella straordinaria esperienza della compagnia teatrale L’Uovo che ha riscosso consensi in Italia e nel mondo e di cui l’intero Paese non potrà che beneficiare”, conclude Biondi.