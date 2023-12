TEATRO CANIGLIA DI SULMONA: SOLD OUT PER “PRENDETEVI LA LUNA” DI CREPET

SULMONA – Dopo il successo di “Amori Rubati” del 25 novembre e di Filottete di Sofocle con l’università La Sapienza del 5 dicembre, il terzo appuntamento, tra i più attesi, con “Prendetevi la luna” è già sold out a più di un mese dal suo debutto sul palcoscenico cittadino.

Meta Aps annuncia infatti il tutto esaurito per la conferenza evento “Prendetevi la luna” del dottor Paolo Crepet, organizzata in collaborazione con Mia Eventi Live, prevista per sabato 20 gennaio 2024 presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona (L’Aquila), nell’ambito di “Oltre la stagione”, il cartellone di eventi collaterali proposti dall’associazione in aggiunta a quelli previsti per la stagione di prosa 2023/2024 in partenariato con il Comune di Sulmona.

Nel dichiararsi soddisfatta per il risultato ottenuto Meta Aps, allo stesso tempo, esprime rammarico per coloro che non potranno partecipare all’evento a causa dell’esaurimento dei posti disponibili.

L’associazione consiglia vivamente di acquistare i biglietti per gli eventi desiderati con ampio anticipo al fine di evitare il rischio di non trovare disponibilità a ridosso degli stessi.

“Siamo entusiasti e pronti ad accogliere moltissimi spettatori provenienti da ogni parte della regione e oltre. Questo evento conferisce un ulteriore valore e significato alla nostra meravigliosa e partecipata stagione teatrale, contribuendo ad arricchire l’ampia offerta culturale promossa dalla nostra associazione.” queste le parole del direttore artistico della stagione di prosa Patrizio Maria D’Artista.

Meta Aps ricorda inoltre che presso il Centro di Informazioni Turistiche – Iat Sulmona è possibile acquistare a prezzi vantaggiosi coupon validi per la scelta di 1, 3 o 5 spettacoli della stagione di prosa da donare ad amici e parenti durante le festività natalizie.

Si ricorda che i singoli biglietti sono in vendita presso il Centro di Informazioni Turistiche – Iat Sulmona e sulla piattaforma online “oooh.events”. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro. Per informazioni contattare il numero 329 9339837, collegarsi alle pagine social Facebook, Instagram, X del Teatro Maria Caniglia o al sito www.teatromariacaniglia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo [email protected].