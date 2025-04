TEATRO CANIGLIA: LE STORICHE LOCANDINE DONATE AL COMUNE DI SULMONA DA EREDI DELL’AVVOCATO SPERANZA

SULMONA – Le storiche locandine del teatro Maria Caniglia donate ufficialmente al Comune di Sulmona dalla famiglia dell’avvocato Pasquale Speranza.

L’atto dal grande valore culturale ha avuto luogo ieri mattina a Palazzo San Francesco, sottoscritto alla presenza del segretario generale Giovanna Di Cristofano, della dirigente del 1° Settore Maurizia Di Massa, e degli eredi di Speranza: Enrica, Carlo e Serafino Speranza.

L’iniziativa, che sarà celebrata pubblicamente domenica 27 aprile alle ore 10:00 con una cerimonia nel Foyer del Teatro Caniglia, “restituisce alla comunità un importante frammento della propria memoria teatrale. A rendere ancora più significativa la donazione è la figura dell’Avvocato Pasquale Speranza, ricordato nell’atto come non solo grande appassionato di teatro, ma anche socio fondatore e presidente del Teatro Club Sulmona, associazione nata nel 1959 e attiva per quasi cinquant’anni in collaborazione con Eti ed Atam per la promozione della stagione teatrale sulmonese”.

Le locandine, che saranno esposte in maniera permanente all’interno del Teatro, rappresentano testimonianze preziose di una storia artistica di altissimo profilo, che ha portato a Sulmona artisti e compagnie di fama nazionale e internazionale.

Durante la cerimonia di domenica sarà inoltre inaugurata una targa in ottone con la dicitura “Collezione dell’Avvocato Pasquale Speranza”, a perenne ricordo dell’origine privata del prezioso lascito e della passione instancabile dell’avvocato per il teatro e la cultura sulmonese.

Tra i suoi meriti anche l’ideazione del Premio Nazionale Maschera d’Oro e del Festival Nazionale dell’Operetta, eventi che hanno contribuito a rendere il Caniglia un punto di riferimento culturale a livello nazionale.

Il Comune, insieme all’Associazione Pon Alumni, promotrice dell’evento, ha voluto sottolineare l’importanza della collezione come strumento di conoscenza, memoria e valorizzazione del patrimonio teatrale cittadino.