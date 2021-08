TEATRO D’ANNUNZIO, PD PESCARA: “RILANCIO NECESSARIO, MA RESTI TEATRO ALL’APERTO”

PESCARA – “Il teatro monumento D’Annunzio va rilanciato e ogni centesimo speso per la sua ristrutturazione sarà un buon investimento per le infrastrutture culturali della città e della regione: ma pensare di trasformarlo in un teatro chiuso è una scelta che non condividiamo. Pescara deve avere un grande e funzionale teatro all’aperto in riva al mare che lo rende pressoché unico nel suo genere, la sua copertura lo trasformerebbe invece in uno dei tanti spazi chiusi presenti in ogni città e lo snaturerebbe, come ricordato in questi giorni da più parti, rispetto al progetto coraggioso portato avanti da alcuni dei più influenti intellettuali dell’epoca per il centenario della nascita di Gabriele d’Annunzio».

Lo affermano i consiglieri comunali del Partito democratico in merito alla proposta del centrodestra di investire parte dei 3,8 milioni di euro di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture per realizzare una copertura al teatro D’Annunzio.

“Il teatro D’Annunzio ha senza dubbio bisogno di una profonda ristrutturazione – spiegano i consiglieri Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo – e che questo possa avvenire con i fondi del governo nazionale è una occasione preziosa. Tuttavia siamo convinti che Pescara si pentirebbe se si privasse di uno spazio così originale in riva al mare, dall’enorme potenziale, capace di ospitare eventi culturali di teatro, musica, cinema. Pescara dispone di teatri coperti che vanno valorizzati ulteriormente e non meramente sostituiti”.