TEATRO DEI MARSI: VENERDI’ IL RONDO’ VENEZIANO DEL MAESTRO REVERBERI

AVEZZANO – Venerdì prossimo 28 febbraio alle ore 21,00 al Teatro dei Marsi, Harmonia Novissima ospiterà, nell’ambito della stagione musicale, “Sogno veneziano” con le musiche originali di Gian Piero Reverberi, tratte dal celebre repertorio di Rondo’ Veneziano.

Sul palco un’orchestra in costume, con abiti veneziani di epoca settecentesca (come dalle foto allegate), costituita da 2 violini, viola, violoncello, flauto, oboe, testiere, percussioni, basso.

Musica e scenografia si fondono insieme per dar vita ad uno spettacolo unico e coinvolgente per il pubblico. In linea con l’applaudita tradizione di Rondò Veneziano, Sogno Veneziano è attualmente l’unica formazione italiana riconosciuta formalmente dal M° Gian Piero Reverberi, creatore e direttore di Rondò Veneziano.

Uno spettacolo che si propone di fondere tra loro il genere pop ed il classico, dando così vita ad una sinfonia affatto nuova ed originale, capace di insediarsi nel cuore degli spettatori. Scomparso dal paese del Bel Canto, le esibizioni di Rondò Veneziano, saldamente diretto dalla bacchetta del suo direttore–fondatore, il maestro genovese Gian Piero Reverberi, sono invece assai frequenti all’estero, dove è ospite nei più prestigiosi teatri e sale da concerto. Sogno Veneziano, forte dell’esperienza maturata e grazie anche ad uno speciale accreditamento presso il Maestro Reverberi, tenta, ambiziosamente, di colmare questo vuoto nel panorama musicale italiano, proponendosi in concerti dal vivo che riscuotono consensi entusiasti ad ogni performance.

Le affascinanti sinfonie, uscite dalla penna del compositore, sono esse stesse fortemente evocative per chi ascolta, dei luoghi veneziani e delle situazioni amorose citate nei brani e contribuiscono ad ogni esecuzione ad instaurare da subito un piacevole clima di complicità tra orchestra e pubblico. L’anno 2016 ha visto la fortunata pubblicazione sul canale YouTube del primo video promozionale. Un successo inaspettato, decretato da oltre 80.000 contatti nell’arco di 18 mesi.