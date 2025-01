TEATRO ITINERANTE TRA GIOIA DEI MARSI, LECCE NEI MARSI E ORTUCCHIO: “CULTURA OSSIGENO AREE INTERNE”

GIOIA DEI MARSI – “Un momento virtuoso di aggregazione culturale, un esempio di come il teatro e la solidarietà possano trasformarsi in strumenti concreti per la rinascita delle aree interne, rendendole maggiormente vitali ed attrattive per chi le abita e le visita”.

Questo l’obiettivo, si legge in una nota, della “Prima Rassegna di Teatro Itinerante”, annunciata oggi presso la sala consiliare di Gioia dei Marsi (L’Aquila). Il progetto coinvolgerà i comuni di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi ed Ortucchio con 6 spettacoli itineranti.

All’evento erano presenti l’assessore regionale alle Aree Interne e al Bilancio Mario Quaglieri, il sindaco di Gioia dei Marsi e vicepresidente della Provincia Gianluca Alfonsi, il sindaco di Ortucchio Raffaele Favoriti, l’assessore di Gioia dei Marsi Nicola Antonelli ed il presidente dell’Associazione Teatri dei Marsi Maurizio Sacchetto che hanno sottolineato “l’importanza del lavoro di squadra per il rilancio territoriale”.

“L’iniziativa mira a portare cultura e bellezza nel cuore delle Aree Interne, grazie alla collaborazione tra le amministrazioni locali e la Regione Abruzzo”, viene spiegato.

Durante la conferenza stampa, l’assessore regionale Mario Quaglieri, ha evidenziato il ruolo cruciale della cultura come “ossigeno per le Aree Interne”, sostenendo come “questi territori non devono essere raccontati da lontano, ma vissuti e valorizzati con azioni concrete. Solo unendo le forze si può garantire loro un futuro sostenibile”.

“La rassegna, pensata per coinvolgere attivamente le comunità, dimostra come investimenti mirati possano contrastare lo spopolamento, garantendo servizi e stimolando la partecipazione”, viene evidenziato.

“I servizi sul territorio non sono un lusso, bensì una necessità per la sopravvivenza della comunità. Bisogna concentrarsi su ciò che davvero conta per il benessere dei cittadini”, ha aggiunto il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi.