TEATRO: L’AQUILA, “ESULI”, PARLANO I PROTAGONISTI DELLO SPETTACOLO DEI CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

L’AQUILA – “Esuli – Racconti istriani, fiumani e dalmati” è lo spettacolo del Teatro Stabile d’Abruzzo presentato nell’ambito de I Cantieri dell’Immaginario 2025, che andrà in scena all’Auditorium del Parco dell’Aquila mercoledì 30 luglio alle ore 19.00. Un viaggio nella memoria dell’esodo giuliano-dalmata e della tragedia delle foibe, attraverso parole, emozioni e testimonianze. Drammaturgia di Eleonora Iacobone, consulenza storica di Francesco Fagnani, supervisione artistica di Raffaele Latagliata.

Un omaggio al coraggio di chi fu costretto a lasciare la propria terra nel secondo dopoguerra, senza rinunciare alla propria identità. La memoria come impegno civile, per non dimenticare e per riflettere sul valore della dignità umana. Nel video, le interviste di AbruzzoWeb.it ai protagonisti dello spettacolo – Raffaele Latagliata, regista e supervisore artistico, Eleonora Iacobone, drammaturga ed attrice, Alessandro Cantalini, attore, Francesco Fagnani, consulente storico, Luna Costantini, pianista.

