TEATRO MARRUCINO, FEBBO SODDISFATTO PER LA DESIGNAZIONE DI ROCCIOLETTI

CHIETI – Il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo esprime soddisfazione per la designazione di Paolo Roccioletti quale componente del cda del Teatro Marrucino di Chieti avvenuta oggi nel corso della seduta dell’Assemblea legislativa.

“Sono davvero contento per il voto espresso unanimemente dalla maggioranza di centrodestra – afferma Febbo – che si è compattata intorno al nome da me proposto. Si tratta di una figura altamente qualificata e del resto il curriculum del dottor Roccioletti, che ha già ricoperto il ruolo di presidente del cda del Marrucino dal 2011 al 2015, parla da solo. Si tratta di un professionista serio, preparato, che ha già mostrato grandi capacità nel suo impegno presso la più importante istituzione culturale regionale, che in quegli anni ha conosciuto grande prestigio a livello nazionale, oltre ad aver contribuito a sanare una situazione contabile, ereditata, deficitaria e più che difficoltosa”.

“Mi auguro che il Comune di Chieti individui i profili adeguati affinché si possa continuare nel solco tracciato in questi anni. Il mio impegno per il Marrucino si conferma sempre massimo, sancito anche dalla riconoscimento, la chiave del Teatro, ricevuto in occasione del Bicentenario, e per questo ho ritenuto di indicare una persona verso la quale ho massima stima e piena fiducia e con la quale sono legato da rapporti di amicizia personale e familiare da decenni”.