TEATRO NOBELPERLAPACE: IN SCENA “A VOLO D’ANGELO” DI FEDERICA COTTINI

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Arriva al giro di boa la diciassettesima edizione di Strade, la rassegna di teatro contemporaneo nello spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila). I primi due spettacoli hanno registrato pienoni per l’offerta di Arti Spettacolo. Il terzo non sarà da meno.

Si tratta di “A volo d’angelo”, in scena domenica 16 febbraio, come di consueto alle ore 18. Lo spettacolo (testo e regia Federica Cottini, con Michelangelo Canzi) ha vinto la call della prestigiosa scuola di teatro “Paolo Grassi” di Milano, con cui Arti e Spettacolo collabora da tempo nella selezione di alcune proposte per Strade.

In scena andrà Crazy Bosnian guy, una guida turistica che lavora per le strade della sua città, Mostar, nel sud della Bosnia Erzegovina. È un personaggio loquace, sopra le righe: il suo soprannome se l’è guadagnato sul campo. Mentre il tour procede si viene risucchiati nel turbine dei ricordi. Crazy Bosnian guy negli anni Novanta era un ventenne: la guerra nei Balcani è viva nella sua memoria. Ricordare, oggi, ha ancora un senso? “A volo d’angelo” indaga il tema della memoria su una storia recente, avvenuta a pochi passi da noi, e di cui iniziamo già a sapere molto poco.

Come sempre dopo lo spettacolo ci sarà un aperitivo offerto da Arti e Spettacolo, stavolta in collaborazione con la Fondazione italiana sommelier dell’Abruzzo centrale. Un’occasione di incontro e confronto con chi ha realizzato e interpretato lo spettacolo poco prima.

È consigliabile acquistare il biglietto nelle prevendite disponibili direttamente in teatro o presso la libreria Polarville in via Castello all’Aquila.

Info al 3486003614 o sui canali social di Arti e Spettacolo.