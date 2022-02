TEATRO NOBELPERLAPACE: DOMENICA IN SCENA SOFFI, FAVOLA CONTEMPORANEA PER LA REGIA DI GENTILUCCI

L’AQUILA – A dispetto della difficoltà del momento, c’è grande voglia di teatro e il successo dei primi 3 appuntamenti della Rassegna STRADE presso lo Spazio Nobelperlapace, fra sold out e doppie repliche, lo dimostra.

Tutto pronto allora per il quarto appuntamento domenica 20 febbraio alle 18 nello spazio teatrale di San Demetrio ne’ Vestini di Arti e Spettacolo con Soffi: una favola contemporanea di Giacomo Vallozza con la regia di Giancarlo Gentilucci.

Sul palco Angie Cabrera, Tiziana Irti, Giacomo Vallozza a tessere un racconto di complesse dinamiche familiari in una relazione figlio–genitori, tra fallimenti e affermazioni, debolezza e riscatto di ognuna delle parti in causa. Un padre incapace di affrontare i problemi, una madre che sorvolando sui disagi del figlio finisce per radicalizzare i propri, un figlio che nel tentativo di placare il mal d’esistenza rischia di distruggersi.

Una famiglia che diventa paradigma portando in scena e restituendo allo spettatore le difficoltà che abitano in tante delle nostre case.

Anche questo spettacolo, come alcuni di quelli già in rassegna, nasce nell’ambito del progetto di residenza artistica “Contaminazioni” di Arti e Spettacolo, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal MIC.

Afferma il direttore artistico di Arti e Spettacolo Giancarlo Gentilucci: “Siamo orgogliosi di presentare questo lavoro al nostro pubblico perché è frutto di un processo creativo condiviso che ha trasformato un bellissimo progetto ideato da Giacomo Vallozza in uno spettacolo. Ciò è stato possibile solo grazie allo spazio e al tempo che il programma delle residenze artistiche offre. Si tratta di una concreta opportunità per il territorio e, in particolare, per le realtà più periferiche, scarsamente finanziate, che riescono a stabilire dei rapporti produttivi con artisti provenienti da tutto il territorio nazionale e ovviamente da quello regionale, come nel caso di Soffi.”

In sala sarà permesso l’accesso solo al pubblico munito di green pass rafforzato e mascherine FFP2.

Il biglietto per lo spettacolo ha un costo di 10 euro. Sono richiesti acquisto in prevendita o prenotazione.

Prevendita all’Aquila presso la Libreria Polarville in Via Castello e a San Demetrio ne’ Vestini presso lo Spazio Nobelperlapace.

Info e prenotazioni al numero +39 348 6003614.

Prossimo appuntamento di STRADE: domenica 20 marzo alle 18 allo Spazio Nobelperlapace con i Trejolie con il loro Illogical Show – il peggio del meglio, uno spettacolo fresco e dinamico in cui i pezzi di repertorio più conosciuti si alternano a nuovi esilaranti sketches che consolidano e sviluppano lo stile dei tre artisti sempre più disinvolti e padroni del loro linguaggio surreale, fatto di contrapposizioni e ritmi incalzanti.