TEATRO PER BAMBINI: “L’ALBERO DI NATALE PERFETTO”, A PIANELLA APPUNTAMENTO CON JEROME ENCRIER

PIANELLA – Domenica 7 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso l’ex asilo Sabucchi in Vico delle Dee 10, nel comune vestino di Pianella (Pescara), l’Arotron presenta un appuntamento speciale con lo scrittore Jerome Encrier, ed insieme ai personaggi delle fiabe con L’Albero di Natale perfetto – Il Calamaio dei Racconti: ed è con questo spettacolo teatrale per bambini che si continua a sognare, dunque, anche in occasione della conclusione delle festività natalizie.

C’era una volta uno scrittore squattrinato e sognatore di nome Jerome Encrier (o forse Girolamo Calamaio), che possedeva un calamaio magico capace di donargli l’ispirazione per scrivere le sue fiabe: una sera di dicembre, all’improvviso, si ritrovò davanti tre personaggi delle fiabe, spuntati dal suo calamaio magico per accorrere in suo aiuto e dare vita al suo racconto, ed è proprio qui che comincia la storia dell’albero di Natale perfetto che incuriosisce gli adulti ed emoziona i più piccoli.

Lo spettacolo, che prevede il coordinamento scenico di Franco Mannella, è di e con Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni, Cristina Zoccolante. Collaborazione alla drammaturgia: Francesco Di Censo e Francesca Marchionno.

L’ingresso è libero a donazione, la prenotazione è necessaria. Info e prenotazioni al 3455411135.

Sui social @formazioneteatralearotron