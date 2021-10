TEATRO STABILE D’ABRUZZO: AL TIRSO DI ROMA LA COMMEDIA LA STELLA DI CASA DI DE SANTIS E GAMBARO

L’AQUILA – Dal 13 al 24 Ottobre 2021, a Roma, Teatro Tirso de Molina, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta La stella di casa, una commedia brillante di Danilo de Santis e Brunilde Gambaro con Danilo de Santis, Roberta Mastromichele, Pietro Scornavacchi, Emanuela Fresi.

Dopo le esilaranti avventure di “Sali o scendo?” e “Tesoro di Mamma” e “Questa piccola pazza cosa chiamata amore” Danilo De Santis ritorna sullla difficile arte dell’amare: “L’amore è in grado di superare ogni ostacolo, oppure ci sono circostanze in cui anche il più nobile dei sentimenti sventola bandiera bianca?

Questa domanda è stata la scintilla che ha dato vita a “La Stella di casa”. Nessuno di noi ama ammettere le proprie debolezze, tutti noi scacciamo l’invidia e consideriamo questo sentimento fra i più biechi che si possano provare ma in alcuni momenti della vita è necessario dover fare i conti con il nostro lato oscuro ed accettarne le conseguenze…anche in amore!”.

Gustavo e Isabel si amano e sono entrambi attori. Lui riesce ad ottenere solo piccoli ruoli, mentre Isabel arriva in fondo ai provini ma alla fine scelgono sempre un’altra. Paola e Francesco sono i nuovi vicini di casa, subentrati ad un’anziana e inquietante padrona di quell’appartamento. I due nuovi inquilini hanno una vita semplice scandita dal lavoro e dall’ossessione per le serie tv. Gustavo e Isabel sono sul lastrico ma una telefonata cambia per sempre le loro vite e quella dei vicini. Il rapporto tra i quattro prenderà una piega inaspettata. Per info botteghino 06.8411827