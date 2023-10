TEATRO STABILE D’ABRUZZO: GULLOTTA, FRESI E BENTIVOGLIO PER LA STAGIONE DEL 60ESIMO ANNIVESARIO

L’AQUILA – “Per questa stagione dei 60 anni del Teatro stabile d’Abruzzo abbiamo un cartellone importante con grandi nomi, Fabrizio Bentivoglio, Leo Gullotta, Graziano Piazza, Stefano Fresi, Vanessa Scalera e tantissimi altri, non meno importanti, che porteranno in scena spettacoli molto diversi, che sicuramente coinvolgeranno tutto il pubblico aquilano”.

Lo ha dichiarato Giorgio Pasotti, attore teatrale e cinematografico e da tre anni direttore del Teatro stabile d’Abruzzo, che questa mattina a L’Aquila, a Palazzo Fibbioni, ha presentato la Stagione Teatrale Aquilana 2023/2024 organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, insieme al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, all’assessore alle Politiche giovanili Ersilia Lancia ed al vice presidente del TSA Carlo Dante.

Una stagione, quella di quest’anno, con nomi importanti della scena italiana, la cui presentazione coincide con la vigilia di una ricorrenza importante per il Teatro Stabile d’Abruzzo: fondato il 28 ottobre nel 1963, domani, l’Ente teatrale compie 60 anni.

“Sessanta anni straordinari di attività culturale – ha spiegato Pasotti – che hanno portato l’Abruzzo nel novero delle regioni italiane più impegnate nella diffusione capillare di eventi di spettacolo dal vivo”.

“La Stagione Teatrale Aquilana – ha proseguito il direttore del teatro – è una delle attività che ha da sempre caratterizzato la presenza dell’Ente nel territorio, come nel teatro classico la rappresentazione teatrale è, sì, la condivisione di un momento artistico ma è anche un modo per stare insieme, un momento in cui le persone si aggregano e insieme riflettono, si divertono, commentano i grandi temi”.

Il sindaco Biondi, sulla ricorrenza, ha affermato: “A sessanta anni dalla nascita del Teatro Stabile d’Abruzzo non possiamo che augurarne altrettanti di successi e cultura all’Ente che come proposta artistica e in veste di attrattore di un turismo culturale di qualità ha assunto negli anni una rilevanza di respiro internazionale. Come amministrazione abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento per dare nuova linfa al teatro rilanciandone la riorganizzazione con scelte finalizzate a dare solidità alla vocazione culturale dell’Aquila, candidata a Capitale italiana della Cultura 2026. Una nuova stagione di grande spessore rivolta ad un pubblico di tutte le età per cui ringrazio il direttore artistico, Giorgio Pasotti, e il presidente, Pietrangelo Buttafuoco, appena designato alla presidenza della Biennale di Venezia, per il prezioso apporto intellettuale”.

Pasotti, prima di illustrare il cartellone della stagione teatrale, ha voluto riportare, numeri alla mano, i successi del Tsa nel triennio con la sua direzione, sottoponendo all’attenzione della numerosa platea presente nella Sala Rivera, composta da giornalisti e non solo, i “dati che hanno portato il TSA a ricevere dal Ministero della Cultura il maggior contributo economico dal FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo, di sempre”.

“Nel 2022 abbiamo prodotto 378 recite, un numero impressionante di spettacoli soprattutto se si pensa che 241 di queste recite sono state fatte in Abruzzo, una regione che ha meno abitanti di Milano, registrando 45.688 presenze. Nel 2023, ad oggi, quando mancano ancora due mesi pieni di attività, abbiamo già prodotto 272 recite”.

“Sono orgoglioso di sottolineare che il TSA, infatti, ha ricevuto anche per l’anno 2023 un incremento al contributo che porta l’assegnazione ministeriale alla somma di Euro 791.195,00, con un aumento progressivo, nel triennio di mia direzione che raggiunge quasi il 20%” ha aggiunto.

Anche per la stagione 2023/2024 sono previsti in cartellone 10 spettacoli che restituiscono uno spaccato della produzione teatrale italiana. Sono previsti tre turni per ogni spettacolo considerata l’enorme richiesta che c’è stata lo scorso anno quando “è accaduto l’imprevedibile, in un’ora circa sono stati venduti tutti i posti disponibili e ci siamo dovuti affrettare a chiedere alle compagnie di restare un giorno in più a L’Aquila”, ha evidenziato Pasotti.

Quest’anno poi, tra le novità, Pasotti ha presentato la nuova stagione per l’infanzia “Viaggio nel teatro”, iniziata nei giorni scorsi, al Teatro Cordova di Pescara, per far crescere i ragazzi “nella ricchezza educativa. Il primo spettacolo era pieno di genitori con i bimbi e questo ci onora e ci fa comprendere la giustezza della proposta”.

E ha annunciato una nuova edizione di “Stand up comedy” visto il successo riscosso lo scorso anno nelle generazioni che non sono solite frequentare l’ambiente teatrale. A tal proposito Pasotti ha dichiarato ad Abruzzoweb: “in questi anni abbiamo fatto iniziative importanti, nuove, molto utili soprattutto alla riconquista di un pubblico non scontato, il pubblico dei più giovani. È mia tendenza strizzare sempre un po’ più l’occhio a loro, piuttosto che ai santi e sacri abbonati che veramente godono della mia totale stima, del mio totale affetto, ma è al pubblico dei più giovani che va la mia attenzione, perché so che è davvero fondamentale coltivare quel pubblico oggi, perché è un frutto che sboccerà tra qualche anno e sarà fondamentale per la sopravvivenza dei teatri e della cultura italiana”.

“L’Assessorato alle politiche giovanili, grazie ad un protocollo di intesa con il TSA- ha aggiunto l’assessore Lancia – metterà a disposizione dei giovani delle scuole superiori un numero di biglietti gratuiti per assistere agli spettacoli previsti in stagione. Il TSA, negli anni, ha contribuito, per molti giovani aquilani, alla loro formazione, alla creazione del gusto, anche all’emancipazione. A Teatro ci si innamora, nascono suggestioni, idee, progetti, programmi. Il TSA aiuterà a formare l’anima dei nostri cittadini”.

Pasotti ha poi concluso ricordando, e ringraziando, un’abbonata storica, Marcella Reno che nel suo testamento ha citato il Teatro Stabile d’Abruzzo con un lascito che sosterrà l’attività dell’ente, e invitando tutta la città alla serata per i festeggiamenti del TSA “60 ANNI DI TEATRO”. Il prossimo 6 novembre, infetti, il teatro classico di Shakespeare e due grandi attori della scena teatrale italiana quali Viola Graziosi e Graziano Piazza, saranno protagonisti di uno evento ad ingresso gratuito, con prenotazione del posto on line.

Gli abbonamenti della stagione saranno in vendita sulla piattaforma CiaoTickets da lunedì 30 ottobre alle ore 15,00.

“Il TSA – si legge in una nota – persegue ancora, e con convinzione, una politica di prezzi che permetta l’accesso a tutti: l’abbonamento intero costerà 180 Euro e il ridotto 140, i biglietti costeranno 22 e 16 Euro”.

STAGIONE TEATRALE AQUILANA 2023/2024

RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE, L’AQUILA

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 21.00 TURNO A

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 17.30 TURNO B

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 21.00 TURNO C

TESTIMONE D’ACCUSA

di Agatha Christie

traduzione Eduardo Erba

regia Geppy Gleijeses

con Vanessa Gravina e Giulio Corso

la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino

una produzione Gitiesse Artisti Riuniti, Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE ORE 21.00 TURNO A

VENERDÌ 1 DICEMBRE ORE 17.30 TURNO B

VENERDÌ 1 DICEMBRE ORE 21.00 TURNO C

IN OGNI VITA LA PIOGGIA DEVE CADERE

regia Fabio Grossi

con Leo Gullotta e Fabio Grossi

una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni,

Argot Produzioni

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE ORE 21.00 TURNO A

VENERDÌ 15 DICEMBRE ORE 17.30 TURNO B

VENERDÌ 15 DICEMBRE ORE 21.00 TURNO C

DIOGGENE

testo e regia di Giacomo Battiato

con Stefano Fresi

una produzioneTeatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni,

Argot Produzioni

MARTEDÌ 16 GENNAIO ORE 21.00 TURNO A

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO ORE 17.30 TURNO B

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO ORE 21.00 TURNO C

LA SORELLA MIGLIORE

di Filippo Gili

regia Francesco Frangipane

con Vanessa Scalera

una produzione Argot Produzioni, Infinito Teatro, Teatro delle Briciole,

Solares Fondazione delle Arti

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO ORE 21.00 TURNO A

GIOVEDÌ 25 GENNAIO ORE 17.30 TURNO B

VENERDÌ 26 GENNAIO ORE 21.00 TURNO C

LETTURA CLANDESTINA

La solitudine del satiro

di Ennio Flaiano

con Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti

coordinamento artistico e distribuzione Elena Marazzita

una produzione Aida Studio Produzioni, Bubba Music

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO ORE 21.00 TURNO A

VENERDÌ 2 FEBBRAIO ORE 17.30 TURNO B

VENERDÌ 2 FEBBRAIO ORE 21.00 TURNO C

BUONANOTTE, MAMMA

di Marsha Norman

regia Francesco Tavassi

con Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio

una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni,

Accademia Perduta Romagna Teatri

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO ORE 21.00 TURNO A

VENERDÌ 16 FEBBRAIO ORE 17.30 TURNO B

VENERDÌ 16 FEBBRAIO ORE 21.00 TURNO C

LA PAZZIA D’ORLANDO

Ariosto visto da Calvino fra destini incrociati

da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco

liberamente ispirato all’Orlando Furioso di Ariosto e a testi di Italo Calvino

regia e drammaturgia di Graziano Piazza

con Graziano Piazza, Viola Graziosi, Irene Paloma Jona, Nicola Morucci

una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo, Teatro Stabile Torino Teatro Nazionale

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO ORE 21.00 TURNO A

VENERDÌ 1 MARZO ORE 17.30 TURNO B

VENERDÌ 1 MARZO ORE 21.00 TURNO C

IL GIOCATTOLAIO

di Gardner McKay

regia di Enrico Zaccheo

con Francesca Chillemi e Kabir Tavani

una produzione Stefano Francioni Produzioni, Savà Produzioni Creative

GIOVEDÌ 14 MARZO ORE 21.00 TURNO A

VENERDÌ 15 MARZO ORE 17.30 TURNO B

VENERDÌ 15 MARZO ORE 21.00 TURNO C

LA LUPA

di Giovanni Verga

regia di Donatella Finocchiaro

progetto drammaturgico e collaborazione alla regia Luana Rondinelli

con Donatella Finocchiaro, Bruno Di Chiara, Chiara Stassi, Ivan Giambirtone, Liborio Natali, Alice Ferlito, Laura Giordani, Raniela Ragonese, Giorgia D’Acquisto, Federica D’Amore, Roberta Amato, Giuseppe Innocente, Gianmarco Arcadipane

una produzione Teatro Stabile di Catania, Teatro della Città centro di produzione teatrale Catania

GIOVEDÌ 4 APRILE ORE 21.00 TURNO A

VENERDÌ 5 APRILE ORE 17.30 TURNO B

VENERDÌ 5 APRILE ORE 21.00 TURNO C

KARMA

traduzione e regia Alessandro Maggi

scene e costumi Lorenzo Russo Rainaldi

light designer Marco Palmieri

con Andrea Bosca e Gaia Aprea

una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo, Teatro Nazionale di Genova,

Teatro Civico La Spezia, Stefano Francioni Produzioni