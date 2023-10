TEATRO SULMONA: SPETTACOLI GRATIS PER FAMIGLIE MENO ABBIENTI

SULMONA – Spettacoli gratis per le famiglie meno abbienti.

Il Comune di Sulmona, in collaborazione con l’associazione Meta Aps, ha pubblicato un avviso pubblico per assegnare 48 biglietti d’ingresso al Teatro Comunale “Maria Caniglia” – un valore di 552 euro complessivi, per assistere ad otto spettacoli previsti nella stagione di prosa 2023/2024.

I biglietti vengono assegnati a titolo gratuito al fine di permettere ai cittadini in particolari condizioni reddituali di godersi la stagione di prosa. L’avviso è rivolto ai residenti nel Comune di Sulmona, in possesso di Isee del nucleo familiare non superiore a cinquemila euro.

“È un piccolo segnale per rendere fruibile a tutto il nostro teatro, soprattutto alle persone più bisognose”, commentano dal Comune.