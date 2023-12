TECNOCALL L’AQUILA, LAVORATORI PORTANO VERTENZA ALLO STADIO: “NON LASCIATECI SOLI”

L’AQUILA – “Ci scusiamo per aver invaso il nostro e il vostro luogo, tempio di svago e di fede collettiva. Vi sollecitiamo in questa giornata domenicale su una vicenda che riguarda drammaticamente noi in prima persona e tutta la città”.

Così i lavoratori del Call center Tecnocall dell’Aquila, che gestisce per conto di ACEA il mercato tutelato dell’energia: “Mercato che a fine anno smetterà in gran parte di esistere. Noi non vorremmo sparire con esso”, viene sottolineato in una nota dopo che oggi hanno portato la loro vertenza dentro lo stadio Gran Sasso.

Uno striscione è stato per qualche minuto esposto in campo prima dell’inizio della partita. Contestualmente lo speaker dello stadio ha dato lettura di un appello alla cittadinanza.

Il call center, nella frazione aquilana di Monticchio, vede impiegate centodiciassette persone che, ribadiscono, “semplicemente reclamano il diritto ad esistere, il diritto ad un lavoro, il diritto ad un giusto salario.

Di seguito la nota completa.

“Purtroppo, per pressioni lobbistiche che certo comprenderete, ci stanno sacrificando al profitto, anzi agli extraprofitti di un mercato grasso, ad interessi particolari, mortificando donne ed uomini di questa comunità.

Siamo qui, ora, a chiedervi di condividere con noi il particolare drammatico momento, di farvi con noi VOCE e CUORE di questo dramma annunciato, affinché, insieme, si possa riuscire a scuotere le coscienze e le azioni di chi detiene il potere della decisione. Abbiamo dinanzi a noi pochi giorni per farci ascoltare. Siamo donne ed uomini di questa città, restano pochi giorni per determinare il nostro futuro.

Siamo vostri concittadini e concittadine, spesso vostri amici e conoscenti, siamo un pezzo di comunità. Oggi vi chiediamo di non lasciarci soli, di farci sentire comunità ed insieme combattere il torto subito, per non impoverire ulteriormente la Città.

Abbiamo bisogno insomma della vostra forza e sensibilità. Della caparbietà che il territorio ha espresso nei momenti più difficili, del senso di appartenenza e della necessaria determinazione a difesa di un interesse che oggi ci riguarda personalmente ma che è in assoluto collettivo. Il DIRITTO AL LAVORO

Le lavoratrici ed i lavoratori Tecnocall L’Aquila