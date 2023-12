TECNOCALL L’AQUILA, PIETRUCCI: “APPROVATA RISOLUZIONE, SALVAGUARDARE LIVELLI OCCUPAZIONALI”

L’AQUILA – “È stata approvata in aula la mia risoluzione, scritta di concerto con i sindacati, per impegnare il presidente Marco Marsilio, la Giunta e il Consiglio regionale a farsi portavoce e promotore, attraverso l’interessamento del ‘suo’ governo Nazionale, di soluzioni normative, che garantiscano la continuità lavorativa per i 117 lavoratori, impiegati a L’Aquila nel servizio di contact center all’interno dell’azienda Tecnocall e a utilizzare ogni strumento idoneo al fine di ripristinare la clausola sociale”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci, che aggiunge: “La salvaguardia dei livelli occupazionali nelle more della successione del contratto di appalto coincidente al passaggio da un regime all’altro di mercato, avrebbe dovuto già consentire, con la previsione della clausola sociale, la necessaria tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nella fase di transizione: così non è stato allorquando, pochi giorni fa, il governo ha abrogato l’emendamento di luglio scorso”.

“Stamattina i sindacati, le lavoratrici e i lavoratori di Tecnocall sono venuti in Consiglio regionale reclamando giustamente attenzione da parte degli enti territoriali, in particolare di chi ha la responsabilità di governo, sia esso regionale, che locale. Sempre pronto a essere a disposizione dei lavoratori, non potevo che adoperarmi pancia a terra per trovare uno strumento consiliare che potesse dare loro ascolto e voce”.

“La battaglia non è finita, anzi, c’è bisogno che prima della fine di dicembre si trovi il modo per ripristinare la clausola di salvaguardia lavorativa per tutti gli operatori di questa commessa; a L’Aquila siamo in una piena emergenza lavorativa e proprio in termini emergenziali dobbiamo aggredire la questione per risolverla”, conclude.