TECNOCALL L’AQUILA: ROMANO, “CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO SU SALVAGUARDIA LIVELLI OCCUPAZIONALI”

L’AQUILA – “Ho depositato stamattina tutti gli atti utili alla convocazione di un Consiglio comunale straordinario sulla salvaguardia dei livelli occupazionali del Call Center Tecnocall di Monticchio; la seduta dovrà tenersi alla presenza dei membri abruzzesi del Governo nazionale, dei parlamentari abruzzesi e delle sigle sindacali rappresentative dei 110 lavoratrici e lavoratori a rischio licenziamento”.

Lo fa sapere in una nota il consigliere di opposizione al Comune dell’Aquila Paolo Romano, di L’Aquila Nuova.

“Spero che la presidenza voglia calendarizzare la seduta il prima possibile senza usufruire dei 20 giorni a disposizione, guadagnando così tempo utile per la ricerca di una soluzione al problema e tenendo in debito conto l’ordine del giorno di giugno votato che già si esprimeva all’unanimità a tutela dei livelli occupazionali della Tecnocall. Da allora, infatti, si sarebbe dovuta mantenere alta l’attenzione sulla salvaguardia dei livelli occupazionali nelle more della successione del contratto di appalto coincidente al passaggio da un regime all’altro di mercato e, proprio a questo fine, blindare la clausola sociale di cui all’art. 1 comma 10 della legge 11/2016 che consente la necessaria tutela dei lavoratori nella fase di transizione”, conclude Romano.