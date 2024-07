L’AQUILA – Sono salvi i posti di lavoro al call center Tecnocall. Dopo la mobilitazione, (per la quale fu coinvolto anche il cardinale arcivescovo Giuseppe Petrocchi), dei circa 100 addetti aquilani che rischiavano il licenziamento dopo la fine del mercato libero dell’energia, l’azienda ora assicura una soluzione definitiva nella vertenza.

I particolari saranno resi noti durante una conferenza stampa in programma venerdì, alle 10,30, a Palazzo Margherita: si parlerà della riqualificazione dei lavoratori e dell’acquisizione dell’appalto con il gruppo Hera, che ha consentito una positiva svolta all’occupazione potenzialmente indebolita dalla soppressione del mercato tutelato dell’energia. Non sono state inutili, dunque, le manifestazioni a tutto campo organizzate dai lavoratori e sindacati per salvare i posti.