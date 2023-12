TECNOCALL: RSU INCONTRANO SINDACO BIONDI E SOTTOSEGRETARIO BERGAMOTTO, “AL LAVORO PER SOLUZIONE”

L’AQUILA – “L’impegno, mai mancato, che abbiamo assunto anche oggi nei confronti dei lavoratori, è quello di coordinare un intervento di ricognizione presso le strutture decisionali ministeriali deputate, circa lo stato dell’arte delle diverse interlocuzioni aperte. In questo momento, infatti, è fondamentale agire in maniera sinergica e unitaria per individuare la migliore soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali”.

La situazione dei lavoratori Tecnocall è stata al centro dell’incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Margherita, sede municipale dell’Aquila, su iniziativa e alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, del sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, del consigliere comunale con delega alle politiche del lavoro e crisi occupazionali, Fabio Frullo, con la proprietà dell’azienda, le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati di categoria provinciali.

Il confronto è seguente ad altri, avvenuti negli scorsi mesi, anche alla presenza del prefetto dell’Aquila. Il sindaco aveva avuto occasione di dialogare con i lavoratori anche l’11 dicembre, prima di inaugurare Palazzo Margherita.

“I sindacati e la proprietà – viene spiegato in una nota – hanno rappresentato al sindaco e all’esponente di Governo, le preoccupazioni relative al superamento della clausola sociale che potrebbe causare una riduzione del personale impiegato nel call center del capoluogo. In particolare, sugli effetti che la transizione dal mercato tutelato a quello libero potrebbe avere su migliaia di lavoratori in Italia”.