TECNOLOGIE AVANZATE E SOSTENIBILITA’: “L’AQUILA, PER UN GIORNO, CAPITALE DEL TRASPORTO PUBBLICO”

L’AQUILA – Tecnologie avanzate, sostenibilità e visione internazionale. E L’Aquila diventa capitale per un giorno del futuro del trasporto pubblico.

Il capoluogo abruzzese ha ospitato un workshop di respiro mondiale “Technological Evolution in Public Transport: Regional and International Perspectives” promosso dal Centro Interdipartimentale di Trasporti e Mobilità Sostenibile (CITRAMS) dell’Università degli Studi dell’Aquila, Regione Abruzzo e TUA, la società del trasporto unico abruzzese, ha visto la partecipazione di esperti provenienti da tutte le parti del mondo, istituzioni e aziende leader per discutere delle nuove frontiere della mobilità collettiva.

Hanno partecipato al workshop, coordinato da Gino D’Ovidio, direttore Citrams, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, il direttore generale della Tua Maxmilian Di Pasquale, il direttore del dipartimento Trasporti Giancarlo Misantoni e molti alti esperti del settore. Tra i relatori Gabriele De Angelis, presidente della Tua Spa. Tra gli interventi della mattinata, ad esempio, quello di Weihua Zhang (Southwest Jiaotong University), docente in una tra le più antiche università di ingegneria ferroviaria in Cina, leader mondiale in tecnologie per l’alta velocità ferroviaria. Weihua Zhang è esperto in dinamica dei veicoli e interazione treno-binario.

“Siamo onorati di essere parte attiva e di contribuire, con i nostri studi e la nostra realtà operativa, a sviluppare il tessuto trasportistico dell’Abruzzo – spiega in una nota Gabriele De Angelis – perché riteniamo che le nostre buone pratiche, ma soprattutto la nostra capacità di adattabilità ai mutevoli scenari che si prospettano, sia la chiave di successo di un’azienda con oltre 1400 dipendenti, una flotta di veicoli imponente e un’eterogeneità di ambiti sui quali concentrarsi, dal trasporto alle infrastrutture, dalle particolarità delle ferrovie alla transizione energetica”.

“Il respiro mondiale dato al workshop – continua il presidente Tua – ci ha proiettato in una dimensione stimolante nella quale la partecipazione attiva della nostra azienda in gruppi di lavori dedicati accresce il nostro know how, valorizza ancora ulteriormente le professionalità della nostra azienda”.