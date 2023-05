TECNOPOLO D’ABRUZZO: AS NET INAUGURA SEDE A L’AQUILA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming dell’inaugurazione della nuova sede al Tecnopolo D’Abruzzo da parte di As Net, società del gruppo All Service, specializzato in servizi per l’informatica, e che ha deciso di insediarsi nel capoluogo L’Aquila.

Seconda parte:

All Services è stata fondata nel 2007 da Fabio Poletti e Domenico Eleuteri, con l’obiettivo iniziale di creare un centro di competenza a disposizione dei distributori e dei rivenditori, per favorire un miglior dialogo tra i produttori di hardware e i vari operatori informatici e garantendo così migliori servizi di assistenza tecnica per i clienti finali. Attualmente la società opera su tutto il territorio italiano con una sede principale a Grottammare e un’altra sede in provincia di Modena. I partners principali della società sono tutte società di servizi.

La società si occupa di servizi IT attraverso dei pacchetti per il supporto dei clienti come la creazione di un brand che si chiama E-Zen, una linea di servizi orientati alla business continuity. Questo tipo di servizi danno la possibilità al cliente di avere un supporto nel caso in cui all’interno dell’azienda cliente non ci siano le skills necessarie per gestire determinate attività all’interno dell’azienda.