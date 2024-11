TEDX WOMEN L’AQUILA: L’ULTIMA EDIZIONE DEL FORMAT DEDICATO ALLE DONNE IL 7 DICEMBRE AL GSSI

L’AQUILA – “Il 7 dicembre sarà una giornata speciale per tutti coloro che credono nella forza delle idee capaci di ispirare e trasformare”.

TEDx Women L’Aquila, che si terrà nell’aula magna del Gran Sasso Science Institute (GSSI) in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Aquila – si legge in una nota -, rappresenta l’ultima edizione di un format che ha dato spazio a voci femminili di tutto il mondo.

Dal 2025, infatti, l’edizione “Women” non esisterà più, e dunque l’evento aquilano sarà un’occasione imperdibile.

“Questa edizione sarà davvero speciale, non solo per i temi trattati e per gli speaker, ma perché rappresenta l’ultima occasione per partecipare a un TEDx Women – spiega Riccardo Cicerone, licenziatario e organizzatore dell’evento – È una grande opportunità per la nostra città e per la nostra regione, e siamo orgogliosi di poterla ospitare proprio qui all’Aquila”.

TED è un evento globale esclusivo con speaker di fama mondiale come Steve Jobs, Bill Gates ed Elon Musk, ma grazie a TEDx, le idee straordinarie diventano accessibili in tutto il mondo, in versioni locali. Con oltre 13.000 eventi TEDx in tutto il mondo, anche L’Aquila ha il suo spazio per far emergere nuove idee e creare connessioni uniche.

TEDx Women, nello specifico, è una versione dedicata alle storie e alle esperienze delle donne che, con le loro iniziative, stanno facendo la differenza nelle comunità, nel mondo del lavoro, della ricerca e della scienza, e nei settori in cui operano. Questo evento esplora il potenziale delle donne e l’impatto che possono avere sulla società, e quest’anno sarà ancora più significativo, proprio per il suo carattere unico e irripetibile.

La Camera di Commercio dell’Aquila, partner dell’iniziativa, attraverso il Comitato per l’Imprenditoria Femminile (CIF) dell’ente camerale, sottolinea l’importanza di creare occasioni di networking e collaborazione per la comunità locale.

“TEDx Women L’Aquila è una grande occasione per il nostro territorio e per tutti coloro che credono nel potere delle idee”, conclude Cicerone.

L’evento del 7 dicembre sarà ricco di interventi di grande valore, in un contesto di condivisione e connessione che caratterizza appunto il TEDx.

A presentare l’evento ci sarà, come per l’edizione del TedX L’Aquila dello scorso aprile, Lara Marrama, giovane digital strategist, formatrice e blogger aquilana.

Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare talk su temi come innovazione, leadership femminile, resilienza e cambiamento, con speaker pronte a ispirare la platea attraverso le loro storie.

Per maggiori dettagli su TEDx Women L’Aquila e per partecipare a questo evento unico, gli organizzatori invitano a seguire i canali ufficiali. www.tedxlaquila.com e le pagine social su Facebook e Instagram @tedxlaquila.