TEDXL’AQUILA: IL 26 GIUGNO EVENTO DEDICATO AL “CONTATTO”, TRA GLI OSPITI CASADILEGO

L’AQUILA – Blogger, scrittori, giornalisti, influencer, formatori e persino sacerdoti sul palco di TEDxL’Aquila, evento di speaking nato negli Usa e diffuso in tutto il mondo con un format ormai stabile e ben riconoscibile.

Negli anni hanno preso parte agli eventi TEDx importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell’economia o della società da Bill Gates a Greta Thunberg, fino agli ospiti italiani Jovanotti, Paolo Bonolis, Giacomo Poretti, Alessandro D’Avenia e moltissimi altri.

Nel capoluogo abruzzese, la tappa è in programma sabato 26 all’auditorium di Renzo Piano nel parco del Castello, alle porte del centro storico e vedrà tra i protagonisti Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, giovane cantante abruzzese nata da genitori, nota al pubblico per aver partecipato e vinto l’ultima edizione di X Factor 2020.

Saranno la sua voce e il suo pianoforte a declinare il tema scelto per TEDxLAquila, una parola che rappresenta un punto di incontro tra tutte queste cose e forse anche più e che lascia tante interpretazioni e ampi margini di discussione a riguardo: “Contatto”.

Un anno fa – spiegano gli organizzatori – è cambiata la vita di tutti. Un evento imprevisto ed imprevedibile ha stravolto la quotidianità e ha rivoluzionato, forse per sempre, il nostro modo di vivere le relazioni, le cose, gli affetti, il lavoro, le passioni ed il tempo libero. Di qui la scelta di “contatto”, come parola che si propone come comune denominatore tra tutte queste cose. Le accezioni sono molteplici: contatto come tocco, venire a contatto con un amico, uno sconosciuto, con un nemico, ma anche con qualcosa di sovrannaturale. Il contatto può definire una relazione tra esseri viventi ma anche un legame chimico, elettrico o astronomico. Uno spazio comune cui convergere, o un legame fra cose molto distanti tra loro.

“Grazie alle nostre e ai nostri speaker”, valuta Riccardo Cicerone a nome degli organizzatori, “uniremo tanti punti di vista e tanti mondi diversi che, sullo stesso palco, entreranno finalmente in contatto”.

Questo il parterre completo degli speaker: Casadilego, vincitrice XFactor 2020, Alex Mucci, infuencer, Alessandro Bertirotti, professore e autore, don Luigi Maria Epicoco, sacerdote, scrittore e professore, Giovanni Mattiazzo, formatore, Marta Santospirito, blogger Plug the Fun, Valeria Montebello, giornalista e scrittrice, Alessandro Mazzù, esperto di marketing, Laura de Paolis, tatuatrice e musicista, Luca Pezzuto, professore e storico dell’arte, Nicola Guglielmi, professore e ricercatore Gran Sasso Science Institute, Antonia Monopoli, attivista, scrittrice e peer educator