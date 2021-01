TELECAMERE PESCARA, D’INCECCO: “SI INIZIA DA PIAZZA GRUE, PRIMO PASSO PER CITTA’ PIU’ SICURA”

PESCARA – “Le telecamere di videosorveglianza di piazza del Grue rappresentano un ulteriore passo in avanti per far sì che le persone abbiamo una migliore percezione della sicurezza in quella zona della città. È questo il nostro obiettivo e per questo risultato già da novembre come gruppo Lega ci siamo molto prodigati”.

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Vincenzo D’Incecco, ha commentato così l’installazione nella zona di Pescara Portanuova – in atto in questi giorni – di moderne dotazioni tecnologiche di videosorveglianza, destinate a controllare, oltre che Piazza Grue, anche Largo Baiocchi.

“Si tratta di un intervento che implementa e integra l’altro progetto già in essere per la fornitura di telecamere intelligenti, 370 complessivamente, che il Comune posizionerà e metterà in funzione prima dell’estate, ovvero tra maggio e giugno. Trova in questo caso applicazione una delibera della Giunta Comunale, votata a dicembre, che aveva ritenuto opportuno procedere a collocare tali sistemi in quelle aree ritenute potenzialmente a rischio di fenomeni di degrado e criminalità diffusa, vale a dire: Via Alpi – Parco di Via Trigno – Piazza Grue – Largo Baiocchi – Piazza Romita – Via Italica – Via Sospiri – Piazza Garibald”i.

La fornitura risponde alle linee direttive dell’Amministrazione in termini di ‘Smart city’ e alle richieste, provenienti dal territorio, di una maggiore vigilanza a fini deterrenti e di controllo. Nei prossimi mesi la Lega sarà impegnata a reperire le risorse necessarie da investire nelle altre zone individuate. Voglio ringraziare in particolar modo il presidente del Consiglio Marcello Antonelli, l’assessore alla Sicurezza Adelchi Sulpizio e il presidente della Commissione Comunale Armando Foschi – ha concluso D’Incecco – che su questo hanno molto lavorato e ai quali va attribuito un plauso. Nelle prossime settimane visiteremo le zone dove andranno a essere posizionate le altre telecamere. Sarà dunque questa l’occasione per sentire direttamente dalle persone quale sia la loro sensazione riguardo alla sicurezza nei quartieri della nostra città”.

