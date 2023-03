TELEFONIA: ANCORA DISAGI IN MEDIA VALLE ATERNO, OUT L’ANTENNA TIM DI FONTECCHIO

L’AQUILA – Gravi disagi per i cittadini della Media valle dell’Aterno, in provincia dell’Aquila: da due giorni è out il ripetitore della Tim a Fontecchio.

Un ulteriore problema in particolare per la frazione di Tione degli Abruzzi, Goriano Valli, dove la telefonia fissa di Telecom non funziona oramai da due mesi, nonostante le proteste e segnalazioni dei residenti.

Da quanto si apprende da una cittadina che ha contattato la redazione, “dovrebbe essere cambiato un cavo ma, visto esiguo numero utenze, non è una priorità per loro… “