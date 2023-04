L’AQUILA – Ancora disagi anella media valle dell’Aterno per le connessioni telefoniche: questa mattina, segnalano furibondi cittadini alla redazione di Abruzzoweb, è nuovamente sparito il segnale Vodafone. “Nei paesi della valle lavorano più di una persona in smart working, e il collegamento telefonico Vodafone è venuto a mancare più volte negli ultimi mesi, connessione necessaria anche in termini di assistenza e sicurezza, visti i molti anziani che vivono nei paesi”, spiegano.