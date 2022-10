TELEVISIONE: TORNA LA PROSSIMA SETTIMANA “RETE 8 MATINÈE”, TANTI GLI OSPITI E LE NOVITÀ

PESCARA – Dopo l’ottimo riscontro della prima stagione, torna “Rete8 Matinée”, il programma della fascia mattutina di Rete8, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13.30, con al timone la giornalista Paola De Simone.

Un ritorno che annuncia diverse novità a partire dalla puntata del martedì, che non andrà in onda dallo studio 1 di Rete8, come tutte le altre puntate, ma dalla redazione del quotidiano Il Centro, con la partecipazione di alcuni giornalisti della redazione – Lorenzo Colantonio e Pietro Lambertini in primis – con i quali commentare notizie ed entrare nell’affascinante mondo del giornalismo.

Molte inoltre le new entry pronte a mettere la propria professionalità al servizio dei telespettatori: dal regista Walter Nanni, che racconterà le vite incrociate nei suoi viaggi, all’attrice Tiziana Di Tonno, che insieme al giornalista Luca Pompei – già parte della redazione – ci delizieranno settimanalmente con esilaranti video. Il dannunziologo Marzio Maria Cimini condurrà a casa di Gabriele D’Annunzio per raccontare vita e aneddoti del Vate, con il critico e docente d’arte Antonio Zimarino ci avvicineremo alla conoscenza di opere e artisti.

E ancora “storie di cantautori e canzoni dalla voce del cantante Alfredo Scogna, impareremo a produrre video con gli smartphone grazie agli insegnamenti di Enrico Coppola, parleremo di emozioni con la emotional-coach Stefania Federico, entreremo nel mondo degli adolescenti con lo youtuber Emanuele D’Amico, conosceremo il mondo dell’estetica e della donna con Eleonora De Cecco e infine sorrideremo con i video della tik-toker Giuliana Vangone.

E poi, le conferme dello scorso anno: il personal coach Luca Listorti, la formatrice Antonella Ranieri, il direttore del FLA Vincenzo D’Aquino, la fisioterapista Miriana Moresco, la sessuologa Silvia Di Tommaso, la psicologa Marinella Sclocco, il critico cinematografico Davide Desiderio, l’esperto d’Abruzzo Antonio Corrado, l’amica degli animali Stefania Barone e l’esperto di musica Simone Arminio. La squadra vincente si completa dietro le quinte con Valeria Di Berardino, assistente di studio e di produzione, Luca Pompei alla redazione, Lino Lallone alla regia, Galvano Coppa alle riprese, Carmine Di Cecco (Movie Live Produzioni) al service, Albano Paolinelli alla scenografia e Cristina Donatelli al trucco. Come lo scorso anno, i telespettatori sono invitati a prendere parte attiva al programma con messaggi, video e interventi in studio.

L’indirizzo per proporsi e/o mandare materiale è [email protected] Il numero per contatti e whatsapp è 379 2921001. Il programma sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito ufficiale di Rete 8 (www.rete8.it) e disponibile di seguito nella relativa pagina YouTube con 51mila iscritti (https://www.youtube.com/c/Rete8Tube). La pagina FB poi vanta oltre 100mila follower (https://www.facebook.com/ rete8). Rete8 si conferma l’emittente leader in Abruzzo e ora visibile anche in Molise, nonché tra le prime 50 tv d’Italia nella classifica del Ministero dello Sviluppo Economico. Preziosi gli sponsor che hanno confermato il loro supporto: Marco Romano Hair Stylist, Chicca Store, Spazio 58 e De Zelis Arredamenti.