TELEVISIONI: ALFREDO NATALI NUOVO DIRETTORE EDITORALE DI SUPER J

TERAMO – Il processo di sviluppo dell’emittente televisiva Super J, con sede a Teramo e diffusione regionale in Abruzzo sul canale 634 del digitale terrestre, si arricchisce di un importante tassello. L’editore Filippo Di Antonio, infatti, è lieto di annunciare la nomina di Alfredo Natali quale nuovo Direttore editoriale.

“Natali si appresta ad affrontare con entusiasmo una nuova svolta della sua carriera professionale per contribuire, grazie all’esperienza maturata nella gestione di organizzazioni impegnate in diversi contesti, alla crescita e al consolidamento di Super J nel panorama mediatico abruzzese”, si legge nella nota.

Ex insegnante, presidente dell’associazione culturale Big Match con la quale organizza manifestazioni ed eventi di notevole rilevanza, Alfredo Natali ha legato il suo percorso professionale principalmente al mondo dello sport, in particolare al calcio, dove ha ricoperto per anni il ruolo di Direttore generale del San Nicolò Calcio e del SN Notaresco, raggiungendo importanti risultati sportivi, aziendali e sociali.

Il suo ingresso nella struttura dirigenziale di Super J, “accolto come un’importante opportunità di miglioramento dal Direttore responsabile dell’emittente, Alessandro Di Emidio, dall’intero corpo redazionale e dallo staff tecnico e amministrativo, rappresenta un’ulteriore dimostrazione della volontà della Editoriale Vibrata Srl di porsi degli obiettivi di crescita sempre più ambiziosi, che passano anche da altre imminenti novità che saranno annunciate a breve”.