PESCARA – La tempesta di origine atlantica Ciaran, che ha già raggiunto le regioni centrali e settentrionali, provocando morti e distruzione in Toscana, da ieri sera ha portato un peggioramento anche su gran parte del centrosud.

Danni e disagi in tutto l’Abruzzo a causa del vento che da ieri sera sta interessando l’intero territorio.

Violentissime le raffiche che in montagna e anche in alcune aree urbane hanno raggiunto i 130 km/h.

Dalla provincia di Pescara a quella dell’Aquila, dal Chietino al Teramano, si registrano criticità: alberi caduti sulle strade, sulle auto e sulle case, linee elettriche tranciate, coperture e tetti divelti. In diversi casi, come a Vasto (Chieti) o a Penne (Pescara), i Comuni hanno attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza.

Alle ore 03:00 circa sull’autostrada A14 Bologna – Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud, direzione Bari, a causa del forte vento che ha fatto cadere alberi in carreggiata. Ora l’autostrada è stata riaperta.

Trenitalia a sua volta informa che, a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali potranno subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia.

A causa delle condizioni meteorologiche e in particolare del forte vento che questa notte ha interessato il territorio comunale di Vasto, è stato immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale. Le squadre comunali, la Protezione Civile, la Polizia Municipale e la Pulchra Ambiente, sono a lavoro e stanno procedendo alla rimozione degli alberi caduti in città. E’ stata firmata un’ordinanza sindacale che dispone la chiusura della Villa comunale, di tutti i parchi cittadini e del cimitero. Sono interdette al transito: via del Cimitero, via Tobruk, via Mario Molino.

A seguito del forte vento della notte scorsa, che ha causato a Penne ingenti danni su tutto il territorio comunale (alberi abbattuti, tetti divelti), il sindaco Gilberto Petrucci ha attivato questa mattina il Centro Operativo Comunale (Coc). Secondo una prima stima, sono caduti diversi alberi sulle strade comunali che, attualmente, rallentano la viabilità cittadina. Per alcune ore è rimasta anche chiusa la statale 81, all’ingresso della Città per un albero caduto sulla strada. La situazione più delicata si registra nel centro storico: ci sono impalcature edili e manufatti danneggiati e divelti dal vento. A scopo precauzionale sono stati chiusi i cimiteri e i parchi pubblici.

Maltempo e trombe d’aria anche sull’aquilano. Numerosi i danni. Grande mole di lavoro per le forze di Polizia municipale e vigili del fuoco. In via del Mulino a Pile, un grosso ramo è caduto su una utilitaria e pare che il conducente sia rimato illeso.

Tuttavia si è rischiato grosso in quanto egli avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo e andare a sbattere contro una altra macchina visto che in quella zona il traffico è intenso e veloce e in passato ci sono stati incidenti anche gravi.

Le raffiche di vento che hanno sfiorato i cento orari stanno impegnando oltre misura i vigili del fuoco per rimuovere, soprattutto nelle frazioni ,piante cadute sulle sedi stradali e tegole pericolanti dai tetti. Gli interventi e le richieste, non ancora evase per il loro numero, sono forse centinaia.

Circa 25 interventi sono stati effettuati nella notte dai vigili del fuoco della provincia di Teramo, a causa del forte del vento.

Principalmente si è trattato di rimuovere alberi, rami e altri elementi pericolanti, ma i pompieri sono intervenuti anche per spegnere incendi di sterpaglie a Varano di Teramo e a Bisenti dove le fiamme hanno raggiunto un capannone con alcuni attrezzi agricoli. Le operazioni di spegnimento sono state rese più complicate dall’azione del forte vento che ha favorito la propagazione delle fiamme.

I comuni con i maggiori per il vento sono Silvi, Pineto e Atri. Molti interventi sono stati effettuati per rimuovere elementi pericolanti, alberi e rami caduti sulle sedi stradali.

Particolarmente interessato il territorio di Silvi dove sono caduti elementi di rivestimento della facciata di un hotel di grande altezza e di diversi alberi e rami, con alcuni tratti di via Roma, tratto cittadino della statale Adriatica, rimasti bloccati a causa della caduta di alberi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere gli alberi, impiegando autogru e autoscala e utilizzando le motoseghe per sezionarli in varie parti e ripristinare la viabilità. Per potenziare il dispositivo di soccorso hanno richiamato in servizio anche personale libero e si sono avvalsi del supporto di squadre di protezione civile e di aziende messe a disposizione dai comuni interessati e dalla Provincia di Teramo.

Disagi questa mattina per i passeggeri della stazione ferroviaria di Sulmona che hanno faticato non poco per raggiungere i binari. Uno slalom dovuto alle violenti raffiche di vento e alla pioggia di questa notte.

Gli utenti della stazione si sono ritrovati da un lato pozzanghere e allagamenti, dall’altro il cantiere di riqualificazione allestito nel piazzale, anch’esso danneggiato dal vento.

Problemi nel percorrere il tratto del piazzale a piedi ma anche per trovare parcheggio. In Valle Peligna decine le telefonate al centralino dei Vigili del Fuoco per rami caduti sul territorio comunale di Sulmona. Un incidente sulla statale 17, probabilmente a causa della pioggia, ha rallentato il traffico.

Notte di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco di Pescara, che hanno dovuto far fronte ai danni provocati sia nel capoluogo adriatico sia in provincia dalle violentissime raffiche di vento che hanno interessato il territorio.

Almeno 50 gli interventi eseguiti e altrettanti quelli in coda, in aumento viste le tante richieste. Tutte le squadre disponibili sono state impegnate nella gestione dell’emergenza ed è stato richiamato anche il personale libero dal servizio.

Da Pescara a Montesilvano, dall’area vestina alla Val Pescara, dappertutto si registrano danni e disagi, tra tetti scoperchiati, tendoni e cartelloni divelti. I problemi principali riguardano la caduta di rami e alberi, che sono finiti sulle strade, in alcuni casi occupando anche l’intera carreggiata, sulle abitazioni e sulle linee della corrente elettrica, provocando dei blackout.

Numerose le auto colpite, alcune delle quali anche in transito, ma non si registrano feriti. Nel capoluogo adriatico un grosso platano è crollato in viale Pindaro, nei pressi dell’università, invadendo completamente la strada.

In via Raffaello sono crollati dei calcinacci da un palazzo in ristrutturazione e hanno danneggiato le auto in sosta. Chiusi per precauzione da ieri sera tutti i parchi cittadini.

E’ intanto di cinque vittime, due a Montemurlo e una a Rosignano, il bilancio provvisorio dell’ondata di maltempo che dal tardo pomeriggio di ieri ha colpito duramente la Toscana. Il fiume Bisenzio è straripato, così i torrenti Furba e Bagnolo.

A Prato le strade si sono allagate, con decine di auto trascinate via dal fango, l’acqua ha invaso anche il pian terreno dell’ospedale Santo Stefano. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha invitato i cittadini a restare ai piani alti delle case e non prendere l’auto.

A Montemurlo sono deceduti due anziani: uno sarebbe annegato un casa, l’altra sarebbe stata colta da un malore mentre cercava di spalare l’acqua da casa. A Rosignano, in Provincia di Livorno, l’altro decesso, sempre di un anziano, durante l’evacuazione di una Rsa. Battuti dalla pioggia diversi comuni sempre nella provincia di Prato.

Problemi anche nella zona di Pistoia e a Campi Bisenzio. In diverse località i Vigili del Fuoco hanno provveduto a evacuare le abitazioni a rischio allagamento. Mentre in Veneto un vigile del fuoco fuori servizio risulta disperso, è caduto in acqua mentre stava monitorando delle abitazioni a rischio lungo le sponde di un torrente nel bellunese.

E’ atteso per le prime ore del pomeriggio il picco di piena del fiume Piave, tra Ponte di Piave e San Biagio di Callalta, nel Trevigiano, area in cui il livello dell’acqua ha già invaso alcune superfici della golena.

Il fenomeno in queste zone è ricorrente in caso di precipitazioni eccezionali, con vento non favorevole allo sfogo delle acque in Adriatico, una quindicina di chilometri più a sud. A titolo precauzionale alcune abitazioni, circa una decina, sono state evacuate.

L’invito diffuso alla popolazione residente nelle fasce più a rischio è di trasportare elettrodomestici e apparecchiature generalmente danneggiabili ai piani superiori.

Il bollettino di criticità meteo idro della protezione civile ha valutato per oggi anche una allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico per nove regioni: oltre ai restanti settori del Veneto, rischio anche per Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria, Lombardia, Toscana, Campania, Molise.

Valutata, inoltre, allerta gialla su restanti settori di Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Liguria, Molise, Campania, Lazio e parte di Sardegna, Basilicata e Umbria.

Mattinata con pioggia tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Prevalenza di nuvole sul resto d’Italia, anche se alternate a schiarite al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e nel pomeriggio anche sulle regioni adriatiche del Centro-Sud: nel corso del giorno previsti temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, estremo Levante ligure, regioni tirreniche e Sardegna; localmente saranno ancora possibili dei rovesci.

Venti da tesi a forti o localmente burrascosi da ovest o sudovest in Liguria, Emilia Romagna, alto Adriatico e al Centro-Sud. Mari molto mossi o agitati. L’aria più fredda che seguirà il fronte perturbato farà calare le temperature su valori quasi ovunque nella norma.