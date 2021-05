TENNIS, BUONA LA PRIMA PER IL CT L’AQUILA: VITTORIA PER 4 A 2 CONTRO TORRE DEL GRECO

Buona la prima per il CTL’AQUILA”

L’AQUILA – “Comincia con un’importante vittoria il campionato per la squadra di serie B1 del Circolo Tennis L’Aquila capitanata dal Maestro Andrea De Silvestri e dal Team Manager Luigi Giuliani. Al “Peppe Verna” gli Aquilani si sono imposti per 4 a 2 contro la squadra di Torre del Greco”.

La vittoria è, sulla carta, con una diretta concorrente per la promozione e per questo acquisisce un valore di portata ancora più ampia. Grande entusiasmo intorno alla squadra nel giorno dell’esordio, proprio all’indomani dell’Assemblea che ha rinnovato il direttivo del Circolo più antico d’Abruzzo e tra i più prestigiosi d’Italia. Un campionato quello del 2021 che vedrà la compagine Aquilana lottare ai vertici della classifica per essere promossa in categoria superiore. Al termine degli incontri il presidente Pierpaolo Pietrucci visibilmente entusiasta per la prestazione dei ragazzi ha dichiarato di essere soddisfatto del lavoro svolto per allestire un sodalizio che vede un connubio perfetto di giovani talenti – come Andrea Picchioni, il cui ritorno all’Aquila è stato fortemente voluto – di caratura nazionale e internazionale, unito a figure di grande esperienza cresciute nel Circolo Tennis L’Aquila.

“Spirito di gruppo, sacrificio e grande senso di unità sono gli ingredienti migliori per approntare un campionato di vertice della classifica”, conclude il Presidente Pietrucci.

IL TABELLINO

Salomone-Grimaldi

6-2 6-3

Bertuccioli-Tammaro

5-7 6-0 6-1

Picchione-Cozzolino

6-1 6-1

Iannuzzi-Parola

7-5 6-7 4-6

Doppi

Picchione/Bertuccioli-Barba/Del Carmine6-3 6-0

Salomone/Iannuzzi-Tammaro/Cozzolino 4-6 6-7

Risultato finale

L’Aquila B. Torre del Greco 4 a 2.

Questa la squadra della serie B del Circolo Tennis L’Aquila: Andrea Picchione, Federico Bertuccioli, Federico Salomone, Andrea Cellini, Ercole di Ianni, Enrico Iannuzzi, Andrea De Silvestri (capitano).