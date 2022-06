TENNIS, COPPA REGIONI A CASTEL DI SANGRO: VINCE LA LOMBARDIA, ABRUZZO 17ESIMO

CASTEL DI SANGRO – Al termine di una settimana ricca di bel tennis e di emozioni sui campi del centro estivo della federazione italiana tennis di Castel di Sangro, la Lombardia si aggiudica la 23° Edizione della Coppa “Mario Belardinelli” primeggiando tra le 20 rappresentative regionali della categoria Under 12.

La Lombardia ha battuto la Toscana, al terzo posto la Puglia che ha regalato la Sicilia nella finalina.

Nella coppa delle Regioni che si è conclusa ieri, solo 17esimo l’Abruzzo che si è messo alle spalle le sole Valle D’Aosta, Calabria e Basilicata.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza tra gli altri del sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, e del presidente del Comitato Regionale Fit Abruzzo, Luciano Ginestra.

Nel corso della cerimonia sono stati ringraziati tra gli altri i giudici arbitri Gianni Ambrosini e Barbara Resta.

“In questa importante competizione sono molto soddisfatto sia dello spettacolo sia delle presenze nel mio comune e nel comprensorio che punta molto sul turismo non solo in inverno – spiega Caruso che è presidente della Provincia dell’Aquila -, in questo senso, il Centro federale oltre che una eccellenza sportiva, è anche un attrattore di giovani, famiglie ed allenatori”.