TENNIS, “I LOVE ABRUZZO”: A INTERNAZIONALI FEMMINILI 25MILA DOLLARI LA FINLANDESE HIETARANTA

PESCARA – Colpo dell’ organizzazione dell’Aterno Gas & Power Cup di Pescara, torneo femminile ITF 25.000 dollari, partito oggi con il tabellone di qualificazione che si concluderà il prossimo 8 agosto nel circolo “Prati 37”: il direttore di “Tennis Tour I love Abruzzo”, Luca del Federico, attraverso una wild card si è assicurato la presenza della promettente giocatrice finlandese Laura Hietaranta, 16 anni finalista nel doppio di Wimbledon tra gli juniores. È la talentuosa atleta nordica una delle più attese sui campi del capoluogo pescarese.

Questo soprattutto dopo il forfait della 22enne riminese Lucia Bronzetti, reduce dalla bella prestazione nel 32esimo “Palermo Ladies Open”, torneo WTA 250 con 235.238 dollari di montepremi in corso Country Time Club del capoluogo siciliano: con i quarti conquistati in terra siciliana la Bronzetti, iscritta a Pescara, è salita fino alla posizione 170 della classifica mondiale, una posizione che le permette di fare le qualificazioni agli Us Open. È stata la stessa giocatrice a comunicare, con rammarico, la decisione agli organizzatori.

“Mi spiace molto non essere a Pescara ma i recenti risultati mi consentono di partecipare con ottime aspettative alle qualificazioni per gli US OPEN. Ho deciso quindi di preparare al meglio questo evento che sarà sul veloce. Sono certa che il 25.000 dollari di Pescara sarà un bellissimo torneo e spero di esserci per future prossime occasioni”, ha scritto la 22enne.

Nel capoluogo adriatico ci saranno le quotate italiane Jessica Pieri, Federica Di Sarra, Bianca Turati, Martina Caregaro, Stefania Rubini e Camilla Rosatello. Tra le atlete più in vista anche la spagnola Irene Burillo Escorihuela, 227 del mondo.

Il livello tecnico è alto e quindi c’è attesa per il torneo diventato di rango superiore dopo il passaggio da un montepremi di 15mila dollari ad una dotazione di 25mila: a Pescara è in programma la terza delle quattro tappe internazionali del “Tennis Tour 2021 I love Abruzzo”, manifestazione itinerante della durata di quattro mesi che si concluderà il 22 agosto prossimo, in seguito a nove eventi e l’arrivo in regione di circa 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo.

Il direttore ed organizzatore, Luca Del Federico, ha precisato: “Idealmente il tennis tour è partito dalla fontana luminosa dell’Aquila per terminare a Pescara al monumento fontana ‘La nave’ del maestro Pietro Cascella e, simbolicamente, unisce tutto il territorio regionale con l’acqua che dalle montagne dell’Abruzzo arriva al mare della nostra regione”.

Del Federico informa che “un plauso, con l’augurio di fare ancora meglio per i due tornei che restano, è venuto dalla Federazione internazionale tennis (ITF) e dalla FIT che avevano chiesto l’upgrade anche per il maschile di Pescara, sollecitando per il 2022 un circuito ancora più importante con l’organizzazione di ben quattro 25.000 dollari per il maschile e femminile”.

Il tabellone principale partirà dopodomani 3 agosto. Ecco le teste di serie delle qualificazioni:

1 RADISIC Nika ,Slovenia, 524

2 CHIESA Deborah, Italia, 543

3 ZANTEDESCHI Aurora Italia, 575

4 TURATI Anna Italia 605

5 SUGNAUX Tess, Svizzera, 609

6 SPIGARELLI Martina, Italia, 640

7 FITA BOLUDA Angela, Spagna, 652

8 JIMENEZ KASINTSEVA Victoria, Andorra 659

9 FOSSA HUERGO Nicole, Italia, 692

10 MARTINEZ CIREZ Carlota, Spagna, 700

11 GRYMALSKA Anastasia, Italia, 751

12 BERTOLONI Anita, Italia, 828