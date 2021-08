TENNIS, “I LOVE ABRUZZO”: DI SARRA TESTA DI SERIE NUMERO UNO A INTERNAZIONALI FEMMINILI DI PESCARA

PESCARA – È l’italiana Federica Di Sarra, 275 del mondo, la testa di serie numero uno dell’Aterno Gas & Power Cup di Pescara, torneo femminile ITF 25.000 dollari, partito ieri con le qualificazioni, che domani vedrà l’esordio del tabellone principale. La Di Sarra, 31 anni di Fondi, è reduce dalla finale nel torneo di Vermont, in Germania, con un montepremi di 60mila dollari.

Sui campi del circolo “Prati” del capoluogo adriatico la seconda testa di serie è l’altra italiana Bianca Turati, 293, mentre terza del seeding è ancora un’azzurra, Martina Caregaro, 324. Poi, nell’ordine, Maria Lourdes Carle, Argentina, 328, Stefania Rubini, Italia, 356, Camilla Rosatello, Italia, 372, Cristina Dinu, Romania, 376, e Ioana Loredana Rosca, 383, anche lei romena.

In campo anche la promettente giocatrice finlandese Laura Hietaranta, 16 anni finalista nel doppio di Wimbledon tra gli juniores, vero colpo dell’organizzazione guidata da Luca Del Federico.

“Siamo carichi e motivati per un grande torneo, ci sono tutte le premesse per un grande spettacolo, il parterre è di prim’ordine, lo dimostra la finale da 60mila dollari raggiunta dalla testa di serie numero uno in Germania”, spiega Del Federico, promotore del “Tennis Tour 2021 I love Abruzzo”, manifestazione itinerante della durata di quattro mesi che si concluderà il 22 agosto prossimo, in seguito a nove eventi e l’arrivo in regione di circa 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo.

Il torneo femminile di Pescara, diventato di rango superiore dopo il passaggio da un montepremi di 15mila dollari ad una dotazione di 25mila, è la terza tappa internazionale della kermesse: si chiuderà ancora a Pescara con il torneo maschile, da 15mila dollari di montepremi.