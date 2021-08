TENNIS, “I LOVE ABRUZZO”: DOMANI SEMIFINALE ALL’ITF 25.000$ CON LA PESCARESE ANASTASIA GRYMALSKA

PESCARA – La pescarese di origini ucraine Anastasia Grymalska, numero 751 del ranking mondiale, contro la colombiana Emiliana Arango, 416, e l’italiana Anna Turati, 605, contro l’argentina Maria Lourdes Carle, 328.

Sono le semifinali dell’Aterno Gas & Power Cup di Pescara, torneo femminile ITF 25.000 dollari, in corso a Pescara che dopo giorni di spettacolo sta vivendo le fasi decisive.

La Grymalska ha battuto la Jimenez di Andorra, 659,2-6 7-6 6-4, la Arango l’italiana Aurora Zantedeschi, 575, 6-3 4-6 6-4, la Carle ha battuto la bosniaca Nefisa Berberovic, 531, 6-3 6-0, la Turati la spagnola Angela Fita Boluda, 652, 6-3 6-4.

Le semifinali sono in programma domani, la prima alle 13.30 e la seconda alle 17.30.

A Pescara, nel circolo Prati 37 si sta giocando la terza delle quattro tappe internazionali del “Tennis Tour 2021 I love Abruzzo”, manifestazione itinerante della durata di quattro mesi che si concluderà il 22 agosto prossimo, in seguito a nove eventi e l’arrivo in regione di circa 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo.

“È un torneo pieno di sorprese ma nonostante questo il livello tecnico non è sceso – ha spiegato il direttore Luca Del Federico – Domani sarà spettacolo con il pubblico pescarese che farà il tifo per la beniamina di casa. Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose”