TENNIS TAVOLO: LO SPORTING L’AQUILA SCONFITTO DAL SENIGALLIA NEL CAMPIONATO DI SERIE C

L’AQUILA – Ancora una sconfitta nel Campionato a squadre maschili di Tennistavolo nella C1 Girone L nazionale, per lo Sporting Club TOF dell’Aquila. Nella Quinte Giornata di Andata, disputata in casa in Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia, niente da fare contro la squadra in mezza classifica dell’ASD SENIGALLIA. Sabato 22 novembre con inizio alle ore 16, lo Sporting ha perso per 5 a 2, e rimane penultimo con 2 punti in classifica.

Formazione aquilana composta: dall’aquilano Fabrizio Tiberio, che ha perso 1 partita, da Luca Diodoro che ha perso 2 partite, e dai marsicani: Massimo Paris, che ha vinto 1 partita e perse 2, e Massimo Ercole, che ha vinto 1 partita.

Lo Sporting giocherà sabato 13 dicembre alle ore 16, per la prossima Sesta Giornata di Andata, a Perugia contro il TT ROSI VASCULAR CENTER, di mezza classifica.

Per lo Sporting nel Campionato inferiore Regionale a squadre maschili di Serie C2, per la Quinta Giornata di Andata, è andata bene per la Squadra A, che ha vinto in casa, sabato 22 novembre alle ore 16, per 5 a 2, contro ENERGIA NEW TERAMO.

Lo Sporting sale a 6 punti in mezza classifica. Hanno giocato: Federico Ercole, che ha vinto 1 partita, e persa 1, Mario Arquilla, che ha vinto 1 partita e persa 1, ed infine Francesco Cristiano Bignotti, che ha vinto 3 partite.

Nella prossima Sesta Giornata di Andata, la Squadra A, sabato 13 dicembre alle ore 16 a Ortona incontrerà l’ASD TT GAP SCHOOL, di mezza classifica.

Sempre per la Serie C2, la Squadra B dello Sporting, ha perso in casa per 5 a 3, domenica 23 novembre alle ore 10, contro l’ASD TT GAP SCHOOL. Rimane con 2 punti in fondo alla classifica.

Per la Squadra B hanno giocato: Alessio Circi, che ha vinto 1 partita e perse 2, Alessandro Berardi, che ha vinto 1 partita e persa 1, e Carlo Mantini, che ha vinto 1 partita e perse 2.

Nella prossima Sesta Giornata di Andata, la Squadra B, sabato 13 dicembre alle ore 16, si recherà a Silvi Marina, per incontrare la capolista TT SILVI A, che ha 8 punti in classifica.

Nell’ultimo Campionato Regionale maschile della Serie D2 Girone A, per la Quarta Giornata di Andata, la Squadra A, domenica 23 novembre con inizio alle ore 15, si è imposta in casa per 5 a 4, sull’ ENERGIA NEW TERAMO A. Sale a 4 punti in mezza classifica.

Per lo Sporting hanno giocato: Arnaldo D’Amico, che ha vinto 1 partita, e perse 2, Thomas De Simone, che ha perso 2 partite, ed infine Cristiano D’Amico, che ha vinto 2 partite, e persa 1.

Nella prossima Quinta Giornata di Andata, la Squadra A, giocherà a Teramo, sabato 13 dicembre alle ore 16, contro la capolista ASD SAN NICOLO’ 2007 A.

Sconfitta invece la Squadra B, in casa, domenica 23 novembre alle ore 15, contro SAN NICOLO’ 2007 A, per 5 a 1. Rimane ultima in classifica a 0 punti.

Per lo Sporting hanno giocato: Dario Santilli, che ha vinto 1 partita, e persa 1, e le giocatrici: Cristina Scipioni, che ha perso 2 partite, e Anna Rovo, che ha perso 2 partite.

Nella prossima Quinta Giornata di Andata, la Squadra B, giocherà a Teramo, domenica 14 dicembre alle ore 10, contro l’ultima in classifica insieme alla Sporting: ENERGIA NEW TERAMO B.