TENNIS TAVOLO: PROSPERINI SCHOOL VINCE CAMPIONATO, DOPO 40 ANNI UNA SQUADRA AQUILANA IN SERIE C

L’AQUILA – Con una giornata di anticipo ed una partita da recuperare, la asd Prosperini School, vincendo fuori casa 5-0 contro lo Sporting club libertas L’Aquila, si aggiudica matematicamente il campionato di serie C2, riportando dopo 40 anni la città dell’Aquila in serie C. Gli atleti protagonisti di questa importante affermazione sono il capitano Nicholas Papini, Leonardo Pace e Dejan Papini. Promossa anche la compagine della D2 che sale di categoria.

“In sette mesi di lavoro dalla nascita della scuola – afferma il responsabile tecnico, Marco Prosperini – abbiamo raggiunto ben due promozioni: un traguardo estremamente ambizioso che altre squadre raggiungono in non meno di tre anni di programmazione. Ringrazio pertanto i miei ragazzi – sottolinea il tecnico – che hanno profuso il massimo impegno, con tanta costanza, determinazione e forza mentale, per centrare questo straordinario obiettivo. Le promozioni, che sono il frutto di una seria programmazione e di un duro lavoro tecnico e mentale, vanno oltre ogni più rosea aspettativa e ci rendono particolarmente orgogliosi”.

Inaspettata, e per questo ancor più gratificante, anche la promozione della serie D2: la squadra nel girone di andata era quarta in classifica, ma con uno strepitoso girone di ritorno, ha raggiunto la vetta del campionato e conquistato la matematica promozione con una giornata di anticipo. Protagonisti della promozione sono gli atleti Carlo Porzio, imbattuto nel girone di ritorno, Gianluca Papini, Marcello Capaldi e Dario Santilli.

Esprime soddisfazione anche il presidente dell’Associazione sportiva Gianluca Papini, che rivolge un invito alle istituzioni locali affinché “il movimento giovanile, in costante crescita, venga dotato di un centro sportivo che permetta un ulteriore salto di qualità al tennis tavolo aquilano e tutto lo sport cittadino”.

“Vorrei inoltre ringraziare – conclude Papini –i nostri sponsor che hanno sostenuto l’associazione sportiva nel raggiungimento di questi prestigiosi obiettivi: in particolare, la Falcone Costruzioni, il Gruppo Costim e la G.A.P.”.