TENNIS TAVOLO: SPORTING L’AQUILA VINCE IL MATCH CON IL CLUB SPORTIVO 99 NELLA SERIE C2 REGIONALE

L’AQUILA -Quarta Giornata di Ritorno e torna alla vittoria lo Sporting Club Libertas dell’Aquila, nel massimo Campionato Regionale a squadre maschili di Serie C2. Nell’incontro in casa a L’Aquila in Via dei Ciocca di sabato 18 febbraio con inizio alle ore 16, lo Sporting ha vinto per 5 a 0, contro la squadra aquilana dell’A.S.D. Club sportivo 99. 2 partite vinte da Fabrizio Tiberio, 2 partite vinte dal marsicano Massimo Paris, e 1 vinta da Gianfranco Trotta.

Lo Sporting conferma il secondo posto in classifica con 16 punti, a 4 punti dalla capolista, ed a 4 dalle terze. La Fiyey regionale ha programmato il recupero della Seconda Giornata di Ritorno, non giocata per neve, per il prossimo fine settimana, e lo Sporting recupererà fuori casa a Francavilla Chieti sabato 25 febbraio alle ore 16 contro l’A.S.D. Francavilla distante in classifica, e incontro vinto all’andata per 5 a 2.

Nel campionato di D1, buone notizie per lo Sporting. Nella Quarta Giornata di Ritorno, sabato 18 febbraio con inizio alle ore 16, fuori casa a Guardiagrele Chieti, lo Sporting ha vinto per 5 a 1, contro la squadra locale dell’A.S.D.Guardiagrele, ultima in classifica. Squadra dello Sporting composta da tutti atleti marsicani Massimo Grimaldi, Andrea Leone, Massimo Ercole.

Come per la C2, nel prossimo fine settimana sarà recuperata la Seconda Giornata di Ritorno. Turno impegnativo e molto delicato per la squadra marsicana dello Sporting, che dovrà vedersela fuori casa a Ortona con la squadra locale che in classifica detiene il primato in coabitazione con lo Sporting, entrambi prime a 18 punti. La seconda è a 4 punti di distacco. All’andata lo Sporting ha vinto in casa per 5 a 2.