TENNIS TAVOLO: TORNA ALLA VITTORIA NELLA C2 LO SPORTING L’AQUILA, BATTUTA L’ANTONIANA

L’AQUILA – Ritorna alla vittoria nella Settima ed ultima giornata di andata lo Sporting Club Libertas dell’Aquila, nel massimo Campionato Regionale a squadre maschili di Serie C2. Nell’incontro fuori casa a Pescara, di domenica 18 dicembre ha vinto per 5 a 2, contro l’Antoniana B. Per lo Sporting 3 partite vinte da Fabrizio Tiberio, 1 partita vinta ed 1 persa del marsicano Massimo Paris, e Gianfranco Trotta ha vinto 1 partita ed 1 l’ha persa.

Ora lo Sporting è al secondo posto in classifica con 12 punti, a 2 punti dalla prima. Il girone di andata è terminato, si riprenderà fuori casa a Guardiagrele Chieti sabato 14 gennaio alle ore 16, per la Prima giornata di ritorno contro il Guardiagrele. All’andata lo Sporting ha vinto per 5 a 0.

Nell’ultima Giornata di andata di D1, lo Sporting è stato sconfitto per la prima volta in questo campionato, fuori casa a Bazzano, dopo un interminabile incontro, domenica 18 dicembre con inizio alle ore 15:30 e terminato alle ore 19:30, contro l’altra squadra aquilana dell’A.S.D. Club sportivo 99. Incontro perso per 5 a 4, con la consueta squadra composta da tutti atleti marsicani Massimo Grimaldi, Andrea Leone e Massimo Ercole.

Anche per la D1 termina il girone di andata. Si riprenderà fuori casa a Pescara domenica 15 gennaio alle ore 10 contro l’Antoniana. All’andata incontro vinto per 5 a 1. Lo Sporting rimane al primo posto in classifica con 12 punti, insieme all’ Ortona.

I campionati a squadre maschili, dopo il girone di andata, si fermeranno. Riprenderanno all’inizio dell’anno prossimo. Ma gli atleti dello Sporting, non possono permettersi di rimanere fermi, devono confermare il primo posto in D1, e devono riprendersi i 2 punti persi in C2. Pertanto disputeranno un Torneo individuale ad Avezzano, martedì 27 dicembre con inizio alle ore 17, solo per giocare per sè stessi e non per la squadra, nei locali messi a disposizione dal Parroco nonché giocatore di tennistavolo Don Adriano Principe, nella Parrocchia del Sacro Cuore in San Rocco.