TENNIS, TERZA VITTORIA PER CT L’AQUILA: PRIMO DA SOLO AL COMANDO DEL CAMPIONATO DI SERIE B

L’AQUILA – Non c’è due senza tre: terza vittoria consecutiva per Il Circolo Tennis L’Aquila che dopo Barletta espugna il campo di Napoli del Tennis Club Petrarca. Ancora una prova di carattere dei ragazzi di Luigi Giuliani, Tosti e De Silvestri che vincono per cinque partite a uno contro la squadra partenopea. Straordinaria la prova di Andrea Picchione che lunedì giocherà anche la finale nel blasonato torneo di Firenze e conferma delle grandi capacità dei talenti Bertuccioli e Salomone (vittoriosi anch’essi nei singoli). Da segnalare la prova di carattere di Ercole Di Ianni e l’esordio vittorioso nel doppio dell’Aquilano Andrea Cellini.

Al termine del match Federico Bertuccioli soddisfatto ha dichiarato: “Torniamo vittoriosi dalla trasferta napoletana! Innanzitutto volevo dire che sono contentissimo della scelta che ho fatto nell’unirmi a questo gruppo. I ragazzi sono fantastici e mi sono sentito subito parte di questa famiglia. Abbiamo iniziato bene il campionato con 3 vittorie ma non ci accontentiamo, anche perché le prossime partite saranno dure e dobbiamo farci trovare prontissimi. Sono davvero fiero di lottare per questi colori”.

Andrea Cellini, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Molto importante la vittoria oggi contro C.T Petrarca; ringrazio la squadra per avermi dato l’opportunità di giocare e di esordire per la prima volta in B. Grazie a questa comunità che è una vera famiglia.”

Il prossimo appuntamento è per domenica 6 giugno al “Peppe Verna” dell’Aquila, per la partita contro il Brindisi dove si prevede una grande affluenza di pubblico, visto l’entusiasmo che sta raccogliendo su di se la squadra.

IL TABRELLINO

DEL GIUDICE ANDREA (Tennis Petrarca)

2 0

BERTUCCIOLI FEDERICO (CT L’Aquila)

6 6

ROMANO MARCO (Tennis Petrarca)

1 1

SALOMONE FEDERICO (CT L’Aquila)

6 6

MOTTA GIOVANNI (Tennis Petrarca)

0 0

PICCHIONE ANDREA (CT L’Aquila)

6 6

PONTIERI FRANCESCO (Tennis Petrarca)

77 6

DI IANNI ENRICO (CT L’Aquila)

65 4

Doppi

MOTTA GIOVANNI/ PONTIERI FRANCESCO (Tennis Petrarca)

1 0

BERTUCCIOLI FEDERICO/CELLINI ANDREA (CT L’Aquila)

6 6

ROMANO MARCO/DEL GIUDICE ANDREA (Tennis Petrarca)

2 0

PICCHIONE ANDREA/SALOMONE FEDERICO (CT L’Aquila)

6 6