TENNIS TOUR “I LOVE ABRUZZO”: A PESCARA FINALE TRA OUTSIDER AL TORNEO FEMMINILE ITF DA 25.000 $

L’AQUILA – Finale a sorpresa tutta Italiana tra due autentiche rivelazioni e tanto spettacolo con una delle due semifinali terminata stasera intorno alle dieci al torneo femminile Itf da 25.000 $ “Aterno Gas & Power Cup”, in corso a Pescara, nel circolo “Prati 37”, terzo dei quattro eventi internazionali della manifestazione “Tennis Tour I Love Abruzzo”, kermesse itinerante voluta dalla Regione, che vedrà in campo fino al 22 agosto, 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, toccando ben nove città: si scontreranno Anna Turati, numero 605 del ranking mondiale, reinserita in tabellone come lucky loser, ripescata dopo aver perso nell’ultimo turno di qualificazione e la beniamina di casa, pescarese di origini ucraine, Anastasia Grymalska (751).

La prima ha vinto in semifinale contro Maria Lourdes Carle (328) con il punteggio di 6-1 7-5, la seconda ha battuto la colombiana Emiliana Arango (416), 2-6 7-5 7-5.

Nella finale di doppio la vittoria è andata alla coppia formata dalle due romene Cristina Dinu e Ioana Loredana Rosca, che si è imposta con il punteggio di 6-2 5-7 (10-3) sulla coppia composta dall’argentina Victoria Bosio e dall’italiana Angelica Moratelli.

“Non si poteva chiedere di più – ha spiegato il direttore Luca Del Federico -, due battaglie in semifinale e grande spettacolo. Domani sarà una finale molto bella”

La finale del singolare è in programma domani alle 17:00. A seguire la premiazione.