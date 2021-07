TENNIS, “I LOVE ABRUZZO”: A PESCARA PRESENTAZIONE TORNEO FEMMINILE 25.000$ E MASCHILE 15.000$

PESCARA – È convocata per domani, mercoledì 28 luglio, alle 11, nella sala Giunta del Comune di Pescara, in piazza Itali , una conferenza stampa per presentare, nell’ambito della manifestazione “I Love Abruzzo”, i tornei “Aterno Gas & Power Cup”, femminile da 25.000$ che si svolgerà a Pescara dal 1 al 8 agosto e maschile da 15.000$ che avrà luogo, sempre nel capoluogo adriatico, dal 16 al 22 agosto.

Saranno presenti: il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro e il presidente del comitato regionale FIT, Luciano Ginestra, oltre a Luca Del Federico, direttore di “I Love Abruzzo”.

Tennis Tour 2021 “I love Abruzzo” è una manifestazione itinerante della durata di quattro mesi che si concluderà il 22 agosto prossimo, in seguito a nove eventi e l’arrivo in regione di circa 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo.