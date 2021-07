TENNIS TOUR I LOVE ABRUZZO: DEL FEDERICO, “SCOMMESSA GIA’ VINTA, PER REGIONE VETRINA INTERNAZIONALE”

L’AQUILA – “Questo torneo sta rappresentando una vetrina straordinaria per il movimento tennistico d’Abruzzo, unica regione che potrà vantare ben quattro tornei internazionali, all’insegna di uno sport sano e sicuro anche dal punto di vista del rischi contagio”.

Così, nell’intervista in diretta streaming ad Abruzzoweb, Luca Del Federico, direttore del Tennis Tour 2021 “I love Abruzzo”, la kermesse itinerante che per quattro mesi toccherà nove città abruzzesi richiamando la presenza di ben 2.300 tra giocatrici e giocatori, provenienti dall’Italia e dal mondo, e che dopo il bellissimo torneo internazionale dell’Aquila Itf da 15mila dollari terminato con la emozionante finale vinta dalla italiana Tatiana Pieri in finale sull'”abruzzese” Anne Schäfer, è di scena a Pescara nel bellissimo circolo Prati 37: iniziato giovedì scorso, il torneo di seconda categoria maschile vedrà la finale sabato 10 luglio, in palio la wild card per l’ultimo dei quattro Internazionali che si terrà dal 15 al 22 agosto, proprio a Pescara, a chiusura della manifestazione itinerante voluta dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’assessore allo sport Guido Liris. A Carsoli il Tour, è ospite dal 2 luglio presso l’impianto sportivo delle Sequoie gestito da Emiliano Paolini per un torneo femminile di seconda categoria: terminerà il 18 luglio e anche in questo caso si attribuirà una wild card per l’Itf di Pescara dal primo all’8 agosto.

“Aspetto importante di questa iniziativa – spiega Del Federico – non sono solo gli oltre 2.300 atleti partecipanti, ma che molti circoli hanno scelto di fare tornei con i loro iscritti, come qui a Pescara al circolo tennis Prati 37. Una avventura esaltante, in giro per l’Abruzzo, si è partiti da L’Aquila, poi Ortona, Alba Adriatica, Tortoreto, Chieti, poi siamo tornati a L’Aquila con gli internazionali femminili in un torneo bellissimo, ora a Pescara e in contemporanea a Carsoli, in attesa di toccare anche Avezzano. Peccato solo per la tappa di Vasto, saltata per problemi di agibilità dell’impianto”.

Insomma, l’idea vincente, ribadisce Del Federico, è stata quella “di organizzare un evento che coinvolgesse tutto il territorio e con quattro tornei internazionali e nove tornei Open nazionali. Questo significa che l’Abruzzo nel 2021 è l’unica regione d’Italia poter vantare 4 tornei internazionali di tennis”.

Per Del Federico, dal punti di vista del rischio covid-19, “il tennis è stato ritenuto lo sport più sicuro perché non è di contatto e in campo ci sono solo due atleti, a distanza e all’aria aperta. Lo sport ideale per ripartire dopo i mesi durissimi del covid. L’idea si è sviluppata del resto, nel momento peggiore per la regione Abruzzo, quando era tutto zona rossa, lo scorso mese di novembre. Un’idea lungimirante, subito accolta dalla Regione Abruzzo, a guardare l’entusiasmo e la partecipazione che ha acceso questo evento”.

Infine un giudizio ed un auspicio per il movimento tennistico abruzzese: “il tennis è anche in Abruzzo in crescita. Abbiamo diversi giocatori, sia nel maschili e che nel femminili nelle classifiche internazionali, non siamo certo la Cenerentola, ma neanche una delle regioni di primo livello in Italia. Abbiamo insomma ampi margini di crescita, grazie anche a eventi come questi che consentono ai nostri giovani di confrontarsi con atleti di tutto il mondo”.