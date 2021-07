TENNIS TOUR “I LOVE ABRUZZO”, LUCIA BRONZETTI E SEI QUOTATE ITALIANE ALL’ITF FEMMINILE A PESCARA

PESCARA – C’è anche la 22enne riminese Lucia Bronzetti, reduce dalla bella prestazione nel 32esimo “Palermo Ladies Open”, torneo WTA 250 con 235.238 dollari di montepremi in corso al Country Time Club del capoluogo siciliano, tra le giocatrici iscritte all’Aterno Gas & Power Cup di Pescara, torneo femminile ITF 25.000 dollari, che si disputerà dal primo all’8 agosto prossimo nel circolo “Prati 37” del capoluogo Adriatico.

La numero 190 del mondo, ammirata a Palermo dove è uscita ai quarti di finale dopo aver lottato contro la romena Ruse (4-6, 5-7), figura tra le entry list del tabellone principale insieme alle quotate connazionali Jessica Pieri, Federica Di Sarra, Bianca Turati, Martina Caregaro, Stefania Rubini e Camilla Rosatello. Tra le atlete in campo anche la spagnola Irene Burillo Escorihuela, 227 del mondo. Il cut off è al 385 della classifica mondiale con la giapponese Kaji Haruka.

Sale l’attesa e sale anche i livello tecnico ed agonistico del seeding dopo l’acquisizione al rango più importante con il passaggio da un montepremi di 15mila dollari ad una dotazione di 25mila del torneo, terza delle quattro tappe internazionali del “Tennis Tour 2021 I love Abruzzo”, manifestazione itinerante della durata di quattro mesi che si concluderà il 22 agosto prossimo, in seguito a nove eventi e l’arrivo in regione di circa 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo.

E nonostante le iscrizioni siano chiuse, c’è ancora spazio per una tennista top nel tabellone, in quanto le quattro Wild Card per il Main Draw e le sette delle qualificazioni non sono ancora state assegnate.

Soddisfatto il direttore di “I love Abruzzo”, Luca Del Federico, organizzatore di un evento, voluto dalla Regione Abruzzo, che ha destato interesse anche per la formula innovativa: “Nonostante la data ravvicinata dell’upgrade effettuato solo due settimane fa, il livello medio è davvero alto – sottolinea il direttore dell’Aterno Gas & Power Cup –, siamo felici di aver portato un torneo così importante a comporre il Tennis Tour 2021 I love Abruzzo. Le prime cinque giocatrici sono da sogno per il mio circuito, la spagnola Irene Burillo Escorihuela, la francese Jessika Ponchet, le due italiane Lucia Bronzetti e Jessica Pieri e la tedesca Katharina Hobgarski rendono il main draw veramente interessante”.

Del Federico rimarca anche un aspetto importante: “Abbiamo giocatrici da tutti i Continenti e già gli alberghi convenzionati stanno ricevendo le prime prenotazioni dall’estero, oltre al fatto che le città dove abbiamo organizzato gli eventi sono state animante da arrivi di tanti giovani che si sono calati nelle diverse realtà”, spiega ancora.

Alla vigilia del grande evento, anche l’assessore regionale abruzzese allo sport Guido Liris, mostra soddisfazione: “Un plauso agli organizzatori per quanto stanno facendo e per essere riusciti ad aumentare il prize money del torneo femminile portandolo a 25.000 dollari, è segnale tangibile del successo e della bontà dell’evento”.

Mauro Scopano, amministratore delegato di Aterno Gas & Power, main sponsor del circuito: “L’upgrade del prize money del torneo femminile è la ciliegina sulla torta di una manifestazione bellissima. Quando Del Federico mi ha comunicato l’incremento del prize money portandolo a 25.000 $ non potevo crederci. Fondamentale poi da parte dell’organizzatore aver trovato le risorse finanziarie necessarie senza chiedere ulteriori interventi economici alla nostra azienda”.

L’inizio delle qualificazioni è previsto per il primo agosto, mentre il tabellone principale partirà il tre agosto prossimo. L’accesso all’impianto sportivo sarà gratuito.