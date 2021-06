TENNIS TOUR “I LOVE ABRUZZO”, PIERI TRIONFA ALL’ITF “REGIONE ABRUZZO-ATERNO GAS & POWER”

L’AQUILA – Alla fine è stata la 22enne toscana Tatiana Pieri, numero 477 Wta e prima testa di serie, a portare a casa la “Regione Abruzzo – Aterno Gas & Power Cup”, torneo internazionale Itf da 15mila dollari di montepremi che si è concluso sui campi in terra rossa del Circolo Tennis “Peppe Verna” dell’Aquila, nell’ambito del “Tennis Tour I love Abruzzo”.

Pieri si è imposta in rimonta al termine di un match molto combattuto, nella finalissima sulla terra rossa del campo centrale del circolo più antico d’Abruzzo, sulla 34enne Vittoria Anne Schäfer, tedesca ma abruzzese di adozione visto che vive da dieci anni a Chieti, dove si è sposata con l’imprenditore del tennis Paolo Galli: la giocatrice, ex 161 del mondo attualmente senza ranking, ha potuto partecipare al torneo internazionale all’ombra del Gran Sasso aquilano grazie a una wild card che le è stata concessa dal direttore del torneo, Luca del Federico.

Pieri ha vinto con un tiratissimo 2-6, 6-3, 7-5, un incontro durato circa due ore e mezza e conclusosi al dodicesimo game del terzo set tra gli applausi degli spettatori accorsi per gustarsi un match di ottimo livello tecnico ed agonistico.

Un epilogo degno della prima delle quattro tappe internazionali di “Tennis Tour I Love Abruzzo”, kermesse itinerante voluta dalla Regione, che vedrà in campo fino al 22 agosto, 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, toccando ben nove città.

“Vengo da un periodo un po’ brutto della mia vita, ecco perché questo titolo vale tanto e perché sono orgogliosa di me stessa – ha spiegato tra le lacrime nel corso della premiazione, la vincitrice del torneo, Tatiana Pieri, sorella della 24enne Jessica, numero 292 ed ex 205 -. Ringrazio il Circolo ‘Peppe Verna’ e gli organizzatori, tra cui c’è Luca Del Federico che si è dimostrato una bellissima persona. Spero di tornare il prossimo anno, perché mi sono trovata veramente bene”.

“Sono molto contento di aver contribuito alla disputa di questo torneo spettacolare – le parole di Mauro Scopano, ad di Aterno Gas & Power, sponsor principale del torneo -, spero, insieme agli organizzatori e alle istituzioni, di poterlo ulteriormente consolidare”.

Il presidente del circolo tennis, Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale abruzzese del Pd, ha sottolineato che “siamo riusciti a portare avanti un progetto di grande importanza in un momento difficilissimo, tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di tutti gli ‘attori’ coinvolti, compresi i soci del circolo che hanno ‘ceduto’ per una settimana i campi alle giocatrici accorse da diverse parti del mondo”.

Per Luciano Ginestra, presidente della sezione abruzzese della Federazione italiana tennis (Fit), “bisogna fare i complimenti alla città dell’Aquila e al Circolo Tennis ‘Peppe Verna’, che sono riusciti a portare delle grandi atlete. Il che significa portare cultura sportiva che c’è e che continuerà ad esserci. Imprenditori, dirigenti sportivi e federazione hanno dimostrato di saper fare bene le cose”.

Ed infine Luca Del Federico: “Ringrazio tutti quelli che hanno sposato immediatamente l’idea di questo progetto. Possiamo dire che ce l’abbiamo fatta, questa finale lo ha dimostrato. In attesa del 15mila dollari maschile di luglio, godiamoci il successo di questa manifestazione con L’Aquila protagonista”.

La prima ha battuto in semifinale Anastasia Grymalska, 31enne pescarese di origine ucraina con il punteggio di 2-6 6-2 7-5, la seconda ha battuto la sorpresa del torneo, la 18enne americana Hina Inoue, numero 1.285 del mondo, 6-3 6-1.

Nella finale di doppio la vittoria è andata alla coppia Tamara Curovic (Serbia)-Natalia Siedliska (Germania) che si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 sulla coppia Michaela Bayerlova (Cecoslovacchia)-Emily Seibold (Germania).

“È stata una semifinale difficile perché Anastasia Grymalska è molto brava come giocatrice ed è anche una bella persona – afferma Anne Schäfer , una delle due finaliste -. Questo torneo è organizzato molto bene, ringraziamo Luca Del Federico che è l’organizzatore. Noi giocatrici ci sentiamo benvenute qui all’Aquila, per me è la seconda volta e mi sono trovata sempre molto bene. Sono molto contenta di essere arrivata alla finale – continua Schäfer – e tutte e due entreremo in campo per vincere. Mi voglio godere questa partita e divertirmi”.