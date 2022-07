TENNIS TOUR “I LOVE ABRUZZO”: PRESENTATA A PESCARA LA SECONDA EDIZIONE

PESCARA – Sarà un fine mese di luglio all’insegna del grande tennis quello che prenderà il via il 31 luglio e fino al 6 agosto sui campi del Circolo tennis di Via Prati.

Questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Pescara è stata infatti presentata la seconda edizione del Tennis Tour “I love Abruzzo”, una kermesse sportiva che coinvolgerà oltre 150 tennisti che si contenderanno i trofei degli Internazionali maschili e femminili Città di Pescara dell’International Tennis Federation di Londra.

Alla presentazione tenutasi oggi alle 11.30 in Sala Giunta e organizzata dall’assessore allo Sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, sono intervenuti il consigliere regionale Guerino Testa, il vicepresidente CONI Abruzzo Alessandra Berghella e il promotore dell’evento Luca Del Federico, presidente del Circolo Amici del Tennis di Ortona.

“Continua il binomio vincente tra sport e turismo – ha spiegato consigliere regionale Guerino Testa – e il Tennis tour è una delle tantissime manifestazioni che si svolgono sul nostro territorio , sicuramente una delle più strategiche per l’ indotto importante che generano sul movimento turistico.

Le gare dell’ ITF Women’s World Tennis Tour inizieranno il 31 agosto e proseguiranno fino al 6 agosto, mentre l’ITF Men’s World Tennis Tour prenderà il via il 27 agosto e terminerà il 3 settembre.

“Lo sport – ha precisato l’assessore Patrizia Martelli – è uno straordinario veicolo per far conoscere Pescara nel mondo e il tour “I love Pescara” si conferma un ottimo volano per promuovere attraverso le nostre strutture il piacere di scoprire una realtà ancora troppo poco valorizzata”.

“Il Tennis tour – ha sottolineato il direttore del Tennis Tour Luca del Federico – è partito a marzo con le uniche due tappe in Europa del circuito mondiale ATP e prosegue ora con il torneo Regione Abruzzo – Aterno Gas & Power Cup che divene combined con un 15000 dollari femminile e maschile ITF”.

“L’Abruzzo punta forte – ha infine concluso Alessandra Berghella, vicepresidente CONI Abruzzo – sulla propria forza attrattiva e tantissimi organizzatori o atleti, una volta arrivati in città poi decidono di restare qualche giorno per godersi il mare e la spiaggia o tornano in un secondo momento alla scoperta del nostro territorio”.