TENNIS: US OPEN, PROTAGONISTI I PESCARESI LUCA E ANDREA DEL FEDERICO CON SCUDERIA DI 9 TALENTI

NEW YORK – NellUs open di tennis a New York cresce spasmodica l’attesa per la finale tra l’italiano Yannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Nella prestigiosa manifestazione e in generale nel panorama mondiale del tennis, protagonisti sono anche due abruzzesi: gli imprenditori pescaresi Luca e Andrea del Federico presenti con una scuderia di tennisti di primo livello.

Nella competizione di New York sono scesi in campo infatti Luciano Darderi, Tristan Schoolkate, Dalibor Svrčina, Elmer Møller, Thiago Agustín Tirante, Pol Martin, Tomás Martín Etcheverry, Pablo Llamas e Stefano Travaglia.

Luciano Darderi è arrivato agli ottavi sfidando il numero due al mondo Alcaraz, battuto in tre set con il risultato di 6-2, 6-4, 6-0 in un’ora e 43 minuti. Darderi è però escito tra gli applausi dell’Arthur Ashe Stadium.

Tristan Schoolkate è arrivato al secondo turno con una magistrale partita battendo Lorenzo Sonego, eguagliando il suo miglior risultato Slam, 1-6, 1-6, 10-5.

Grande prova anche Wimbledon 2025 con i campo i 9 tennisti di Luca e Andrea Del Federico. Il miglior risultato è arrivato ancora una volta con Luciano Darderi, che ha raggiunto il terzo turno del torneo, confermandosi tra i giovani più promettenti del tennis internazionale.