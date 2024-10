TENNISTAVOLO C2: LO SPORTING L’AQUILA A PREVALE NETTAMENTE SUL TERAMO BATTUTO 5-0

L’AQUILA -Fine settimana per la Seconda Giornata di Andata dei Campionati a Squadre maschili di Tennistavolo. Lo Sporting Club TOF dell’Aquila gareggia con due squadre nel massimo Campionato Regionale a squadre maschili di Serie C2.

La Squadra A sabato 19 ottobre con inizio alle ore 16, nel campo gara di casa ha incontrato l’ASD ENERGIA NEW di TERAMO, prevalendo nettamente per 5 a 0, con la squadra titolare composta dall’aquilano Fabrizio Tiberio, che ha vinto 2 partite, e dai marsicani Massimo Paris, che ha vinto 2 partite, e da Ercole, vincitore di 1 partita. In classifica la Squadra A ha 4 punti, a punteggio pieno dopo 2 incontri, insieme ad altre tre squadre. Nella prossima Terza Giornata di Andata, lo Sporting giocherà in trasferta sabato 26 ottobre con inizio alle ore 16, a Silvi Marina (TE) contro la squadra locale dell’ASD TT SILVI A, in pari classifica.

Purtroppo le buone notizie per lo Sporting finiscono qui. Sempre per la Serie C2 maschile, la Squadra B è stata sconfitta sabato 19 ottobre in casa in Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia per 3 a 5, dall’ASD ANTONIANA TT di PESCARA. Secondo incontro e seconda sconfitta, ed in classifica la Squadra B rimane a 0 punti. Troppo forti gli avversari per i giocatori dello Sporting. Ottima prova per il giocatore di casa: Francesco Cristiano Bignotti, che ha vinto tutte e 3 le partite giocate. Mentre Mario Arquilla è stato superato nelle 2 partite giocate, e Gianfranco Trotta nelle 3 partite giocate. La Squadra B rimane a 0 punti in classifica, e nella prossima Terza Giornata di Andata, giocherà fuori casa ad Ortona (CH) contro l’ASD TENNISTAVOLO GAP SCHOOL, capolista a 4 punti insieme ad altre tre squadre. Nel Campionato inferiore di Serie D1, domenica 20 ottobre in casa con inizio alle ore 10, il derby aquilano è stato vinto sullo Sporting all’ultimo set dopo tre ore e mezza di gioco, per 4 a 5, dall’ASD CLUB SPORTIVO 99 L’AQUILA.

Incontro combattuto come sempre per i derby, e onore ai giocatori dello Sporting: Carlo Mantini, che ha vinto 1 partita e perse 2, Alessandro Berardi, che ha vinto 1 partita e perse 2, e Lorenzo Gianfelice che ha vinto 2 partite e persa 1. Dopo due incontri, lo Sporting rimane a 0 punti.

Prossima Terza Giornata di Andata, lo Sporting si recherà in trasferta sabato 26 ottobre con inizio alle ore 16 a Francavilla al Mare (CH) contro la squadra locale dell’ASD TT CITTA’ DI FRANCAVILLA, che è capolista a 4 punti insieme ad altra squadra. Anche nel campionato più basso abruzzese di Serie D2 Girone A, in casa in Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia, nella Prima Giornata di Andata, domenica 20 ottobre, con inizio alle ore 10, lo Sporting è stato sconfitto nettamente per 0 a 5, dall’ASD ANTONIANA TT Pescara B. hanno giocato bene i giocatori dello Sporting: Fabrizio Carusi, che ha perso 1 partita, Cristiano D’Amico, anche lui ha perso 1 partita, Arnaldo D’Amico, che ha perso 2 partite e Anna Rovo, che ha perso 1 partita, ma i giocatori pescaresi sono stati più forti. Prima Giornata e classifica a 0 punti. Per la prossima Seconda Giornata di Andata, lo Sporting, domenica 27 ottobre con inizio alle ore 10, si recherà a Città Sant’Angelo (PE), contro la squadra dell’ASD PONGISTICA ANGOLANA B.